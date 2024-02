Cyrus Klepcys Aurora, o relógio suíço desenhado numa garagem portuguesa

Eis uma notícia que vai certamente acelerar as rotações (ou os batimentos) de todos os amantes de relojoaria, carros desportivos e alta velocidade. Em especial os portugueses, porque não é todos os dias que uma garagem nacional desenha uma edição altamente exclusiva de um relógio suíço. Provavelmente nunca aconteceu antes...

O mostrador do Cyrus Klepcys deixa clara a sua ligação ao desporto, tal como não esconde as influências do conta-rotações do Aurora Spider Carrera 906. Apresenta, por isso, um mostrador descentrado à esquerda, com numerais em verde até ao 8, e no red line do 9 ao 10. Ao lado, as indicações UPMX1000RPM, ou seja, "Umdrehungen pro Minute" ou Rotações Por Minuto em alemão. Estes valores são sobretudo estilísticos, uma vez que para consultar as horas será preferível olhar para a escala lateral, com indicação das 3, 6, 9 e 12 horas e marcadores a cada cinco minutos. A caixa, de 46 mm em aço, surge com um revestimento em DLC preto, que nos remete também para o look dos velocímetros dos antigos carros de competição. É possível optar pelo acabamento em DLC fosco ou brilhante, ao passo que as duas coroas simétricas, em cada lado do relógio, são uma característica distintiva destes modelos Klecy da relojoeira suíça.

A Cyrus Genève é uma pequena marca independente, fundada em 2010 em Le Locle, num dos berços da relojoaria suíça. Apesar da juventude, tornou-se já numa referência entre os apreciadores, sobretudo pela capacidade de inovação e pela forma integrada como entende a relojoaria, afirmando-se como uma verdadeira manufatura onde os componentes são produzidos in house. A propósito, debaixo deste capot esconde-se um calibre automático CYR1015, com uma reserva de marcha de 42 horas. Um dos movimentos mais simples da casa, mas que também ajuda a manter o preço na ordem dos 5,500 euros.

A Garagem Aurora, por sua vez, é um pouco mais antiga. Foi fundada por Manuel António Alves em 1946, na Foz do Porto, e especializou-se desde o início na preparação de automóveis para competição. Em 1951, Eduardo Santos era apenas um jovem entusiasta de 13 anos quando entrou para a Aurora, mas em 1963 tornava-se no novo dono da oficina e é a sua assinatura que podemos ver gravada no verso da caixa, uma vez que foi também pela vontade de homenagear o trabalho do mestre Eduardo – como todos o conhecem − que surgiu esta parceria.

A pulseira perfurada em couro vermelho relembra também as cores do 906, acentuando ainda mais o lado "desportivo clássico" do modelo. Foto: DR

Já o Aurora Spider Carrera 906 terá sido a primeira grande transformação efetuada pelo mestre Eduardo num Porsche, em 1972, deslumbrando depois em pista pela aerodinâmica melhorada e menor peso. A cor vermelho-vivo ajudava a cimentar a reputação e a distingui-lo dos competidores. Após o 25 de Abril o modelo foi vendido para o Canadá, sendo que o entusiasta Manuel Dinis identifica-o atualmente nos Estados Unidos da América.

A pulseira perfurada em couro vermelho relembra também as cores do 906, acentuando ainda mais o lado "desportivo clássico" do modelo. Trata-se de uma edição exclusiva para o mercado nacional, e disponível apenas na Garagem Aurora e em mais alguns pontos de venda selecionados. Isto para quem quiser andar com um pouco da nossa história automobilística no pulso.