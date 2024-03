A Hublot, o relógio, os Depeche Mode, e a loja em Lisboa

Antecedendo a Watches and Wonders, a grande feira mundial de alta relojoaria em Genebra, as marcas do grupo Louis Vuitton têm por hábito reunir-se e apresentar algumas novidades, numa espécie de antestreia mais exclusiva. E este ano ninguém brilhou mais alto ou pelo menos intrigou tanto como a Hublot, com este MP-10 Tourbillon Weight Energy System Titanium – só o nome parece um tratado.

Quem conhece a marca, sabe que a Hublot gosta de relógios superlativos, como o Special One que desenhou de propósito para o nosso José Mourinho, mas mesmo para os standards da manufatura suíça este modelo é especial. Na verdade, é o décimo modelo da coleção de obras-primas (MP 10, de Master Piece) que a Hublot tem vindo a apresentar ao longo dos anos, e parece que desta vez decidiram quebrar com os códigos da relojoaria, porque este relógio não tem nem mostrador, nem ponteiros ou sequer massa oscilante. No seu lugar vamos encontrar cilindros, rolos, um turbilhão inclinado e um sistema de massas verticais em ouro branco, com amortecedores, que funciona muito bem dentro da lógica tridimensional do relógio. No total, são 529 componentes num mecanismo extremamente complexo.

O décimo modelo da coleção de obras-primas (MP 10, de Master Piece). Foto: DR

Como seria de esperar, trata-se de uma edição muito limitada, com apenas 50 exemplares disponíveis, e a um preço que se aproxima dos valores de um pequeno apartamento: 275 mil euros.

Depois, temos a continuação da parceria entre a Hublot e os Depeche Mode, que levam quase 15 anos de colaborações. Banda e marca conhecem-se muito bem e isso é evidente neste Spirit of Big Bang Depeche Mode, lançado por ocasião do novo álbum, Memento Mori, e subsequente tournée que vai passar por Lisboa ainda este mês. Destaque obviamente para as tachas, a acompanhar toda a caixa, e para a caveira, como grande motivo do mostrador. Esta caveira esconde ainda um segredo, pois funciona como uma espécie de ampulheta, dentro da qual se movimentam pequenas bolas negras em consonância com os movimentos do utilizador. O Big Bang tem uma caixa de 42 mm, totalmente construída em cerâmica negra e, à semelhança das anteriores edições, parte dos donativos revertem para causas humanitárias e associadas à defesa do ambiente.

Esta caveira esconde ainda um segredo, pois funciona como uma espécie de ampulheta, dentro da qual se movimentam pequenas bolas negras em consonância com os movimentos do utilizador. Foto: DR

Trata-se também de uma edição limitada, 100 exemplares desta vez, que mesmo estando longe de ser acessível é, pelo menos, mais democrática: 35 mil euros.

E assim chegamos à nova loja, no piso zero do El Corte Inglés. Trata-se da primeira boutique da Hublot em Portugal, e não de um mero corner dentro do armazém. Tem, aliás, quase 50 m2 e um ambiente muito exclusivo, onde será possível explorar todo o universo da Hublot, da coleção Classic Fusion ao Big Bang, em total tranquilidade. Não faltará seguramente o modelo dedicado aos Depeche Mode, mas quanto ao MP 10 será uma sorte se conseguir chegar até nós.