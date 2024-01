Novo Reverso celebra Ano do Dragão

O Ano Novo Chinês traz sempre coisas boas. Horóscopos, fogo de artifício, dragões… O próximo ano – o ano novo chinês vai ser celebrado no dia 10 de fevereiro – trará ainda mais dragões do que é costume já que 2024 será, no horóscopo oriental, o ano desse mitológico bicho alado e cuspidor de fogo. Para prestar homenagem ao Ano do Dragão, a Jaeger-LeCoultre acaba de lançar o Reverso Tribute Enamel Dragon, um relógio que nasceu em 1932, com o propósito muito específico – já lá vamos – e que, pelo seu design original, é frequentemente alvo de edições comemorativas.

Mostrador do Jaeger-LeCoultre Reverso Tribute Enamel Dragon Foto: DR

O Reverso nasceu nos campos de polo da Índia britânica, no início da década de 30. A sua caixa giratória foi a engenhosa solução que se encontrou para proteger o mostrador e o vidro do relógio durante a prática daquele desporto – que inclui cavalos, maços de madeira e bolas de diversos materiais rijos. Sem o Reverso, será de supor que os jogadores de polo não ganhariam para relógios.

Para além de perfeito para o desafio a que se propôs, depressa se percebeu que o reverso da caixa em metal liso (daí o nome) era uma tela ideal para a expressão artística individual, com um potencial ilimitado para a personalização deste modelo. Não é difícil imaginar que muitos oficiais britânicos terão levado, para as trincheiras da Segunda Guerra Mundial, dedicatórias das suas mães, mulheres e noivas gravadas nos seus relógios de pulso – um conforto nas horas mais negras.

Mostrador em modo Reverso Foto: DR

Existem inúmeras edições comemorativas deste modelo e, desta vez, ao virar a caixa do relógio é revelado um dragão majestoso cercado por nuvens douradas. Gravado no metal da caixa em ouro rosa, o dragão parece saltar do fundo de esmalte preto brilhante. As superfícies polidas do corpo do dragão, os detalhes finos das suas escamas – realçadas com ródio negro – e a textura burilada contrastante das nuvens captam e refletem a luz para aumentar a ilusão de movimento e imponência.

Detalhe do dragão esculpido à mão Foto: DR

Um detalhe sobre o esmalte: para criar um tom preto com tanta densidade são necessárias cinco ou seis camadas de esmalte e cada camada tem de cozer e arrefecer individualmente. Isto traduz-se em 24 horas de trabalho (16 horas para o fundo da caixa e oito horas para o mostrador) ao longo de muitos dias. A seguir é preciso dedicar meio dia ao polimento, para obter um brilho perfeito e uniforme.

Não surpreende, portanto, que o novo Reverso Tribute Enamel Dragon seja feito exclusivamente por encomenda.