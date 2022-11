Oris celebra as origens da marca com relógio de edição limitada

A marca fabricante de relógios suíços decidiu prestar homenagem à linha ferroviária Waldenburger, na Suíça, que teve um papel muito importante na história da marca de relógios. Os fundadores Paul Cattin e Goerges Christian criaram, assim, um cronógrafo muito especial, de edição limitada, ao qual deram o nome da ferrovia. Este é um relógio de 1000 peças que "carrega" em si gerações de relojeiros que viajaram até Hölstein, Suíça, através da ferrovia, desde 1904, ano em que a empresa foi fundada.

A base deste relógio especial é a do emblemático e intemporal Big Crown, um modelo que começou a ser produzido em 1938, e que dura até aos dias de hoje. O relógio tem uma caixa de 40mm de aço inoxidável e luneta canelada. Sobre o mostrador preto decorado com algarismos árabes e cristais, está um vidro de safira abobadado. Tendo em conta o compromisso da marca para com a sustentabilidade, a bracelete do relógio é feita em pele de veado sustentável, da Cervo Volante, fornecedora da Oris.

O relógio 'Waldenburgerbahn Edição Limitada'

Outro detalhe que faz toda a diferença, e que marca este lançamento, é a gravação de uma imagem da antiga locomotiva a vapor, para além, claro, do número da edição limitada.

O pormenor da locomotiva a vapor gravada no relógio

A história começou em 1904, ano em que os dois relojoeiros fundadores inauguraram a empresa em Hölstein. Apesar de serem de Le Locle, munícipio conhecido por relojoaria topo de gama, ambos decidiram ficar mais perto de Waldenburgerbahn, a histórica ferrovia que unia o vale. "O Waldenbrurgerbahn ligava Holstein e Oris ao mundo", afirmou o CEO da BLT Baselland Transport AG, Andreas Buttiker. A linha ferroviária percorria 13 quilómetros, e passava por onde um dia se sediou a fábrica de uma das marcas mais icónicas do mundo dos relógios que se destaca pela qualidade, inovação e confiança.

O "comboio mais pequeno da Europa", Waldenburgerbahn

Em dezembro a rede vai reabrir após um projeto de 18 meses, que teve como objetivo modernizar e aplicar as últimas tecnologias do mundo dos elétricos. Desta maneira, todos os trabalhadores da empresa poderão viajar pelo comboio de forma mais sustentável, pois este é agora baixo em carbono. Esta foi uma das estratégias utilizadas pela marca para cumprir as metas do Programa Oris de Redução de Emissões, apresentado este ano.