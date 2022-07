Está de volta o fenómeno Ray-Ban Aviator x Tom Cruise

Entre outros do mesmo período, foi com o filme de 1986 que Tom Cruise lançou a sua carreira para o sucesso em Hollywood. Em 2022 regressou com a sequela Top Gun: Maverick que já lucrou cerca de 1,2 mil milhões de dólares a nível mundial, sendo o maior lançamento de sempre do estúdio de cinema Paramount.

Tom Cruise no filme 'Top Gun - Ases Indomáveis' (1986) Foto: IMDB

Tal como na primeira estreia, as vendas dos clássicos óculos de modelo aviador, da Ray-Ban, que o ator de 60 anos usa ao interpretar o Tenente Pete Mitchell, estão a aumentar exponencialmente de acordo com a Bloomberg. Este simples acessório teve um impulso de quase 40% nas vendas dos sete meses que se seguiram ao lançamento do filme em 1986. Este modelo, o Aviator RB3025, disparou as vendas também neste verão, de acordo com um retalhista, em entrevista à revista Esquire, tornando-se um dos modelos mais populares do momento.

Óculos Ray-Ban Aviator Classic Foto: Ray-Ban

Ao mesmo site, Marlene Stewart, costume designer do filme de 2022, garante que este era um acessório incontornável. Quando tivemos uma prova com o Tom, sabíamos naturalmente que os aviadores iriam estar a bordo. Isso nunca foi uma pergunta."