Vans x National Geographic, uma colaboração inédita

Para comemorar as histórias aventureiras e as descobertas científicas que a National Geographic tem inspirado ao longo dos últimos 132 anos, incentivando exploradores de todo o mundo a abraçar novas expedições, a Vans anuncia uma coleção de calçado e vestuário comemorativa: Vans x National Geographic.

Fotografias e logótipos exclusivos da National Geographic surgem em seis modelos clássicos da Vans - o Sk8-Hi Reissue 138, Old Skool, Authentic, Era, Classic Slip-On e UltraRange EXO. Com base na profunda ligação de ambas as marcas pelo meio ambiente, os materiais foram escolhidos ao detalhe, incluindo a parte superior de lona em algodão orgânico e cordões de PET reciclados. Colorida, esta coleção dá primazia ao amarelo vivo, ao verde, ao vermelho fogo e ao castanho, cores da Natureza. São as mesmas cores que chegam à linha de vestuário, composta por t-shirts, camisolas, e até mochilas e calções de banho.

Seja descobrindo os destroços do Titanic, escavando as ruínas de Machu Picchu ou liderando a primeira expedição americana ao topo do Monte Everest, a National Geographic tem o legado de usar o poder da narrativa para dar vida a essas aventuras em todos os cantos do mundo. A Vans, por sua vez, é uma marca que se alia aos valores da autenticidade, da criatividade e da individualidade. Os preços da coleção Vans x National Geographic variam entre os €40 e os €115.