Vans x Simpsons, a coleção mais cool da estação

Embora não seja a primeira vez que a Vans use as suas colaborações para prestar homenagem à cultura americana, esta edição é particularmente especial. Há quem não conheça Os Simpsons? A série televisiva tem marcado a cultura pop americana e é uma referência intergeracional e mundial, tornando-se histórica.

Vans x Simpsons

A coleção Vans x Simpsons celebra a família Simpson - Homer, Marge, Bart, Lisa e Maggie - com referências que só os verdadeiros fãs vão captar. As peças-chave da coleção incluem os modelos icónicos da Vans Sk8-Hi e Men’s Chukka Pro (este último presta tributo a Bart Simpson), mas, ao todo, são oito os modelos com referências mais ou menos subtis às personagens da série Simpsons. Se por um lado Moe e a família Bouvier estão referenciados nos Old Skool, Scratchy surge no modelo Era, Lisa protagoniza uns Sk8-Hi em violeta, enquanto Mr. Plow surge no modelo Sk8-Hi. O Slip-On Pro e as sandálias Slide-On são inspirados nos famosos donuts rosa do Homer Simpson.

Vans x Simpsons

Na linha de vestuário há sugestões tanto para homem como para mulher. Nas opções masculinas, a t-shirt de manga curta apresenta o logo no peito e a família Simpsons completa nas costas, como tributo ao famoso sofá dos Simpsons. A coleção apresenta ainda um hoodie em branco e preto inspirado em Bart, com a imagem da família Simpson estampada nas costas.

Vans x Simpsons

A t-shirt de manga comprida Simpsons surge com a designação "El Barto" grafitada e a de manga curta (um exclusivo Pro-Skate) e está coberta das caveiras e ossos, mais uma alusão a Bart Simpson. A coleção masculina inclui ainda o Torrey Jacket, fabricado com o padrão checkerboard ao longo da manga direita, que vem acompanhado pela mochila Old Skool III Family Backpack no mesmo design.

Vans x Simpsons

O Krusty aparece num t-shirt de manga comprida em amarelo vivo, assim como os Krusty Burger logos na manga esquerda e o menu nas costas. A coleção oferece uma variedade de t-shirts de manga curta, que podem ser complementadas com acessórios, tais como o chapéu ao estilo bucket em padrão checkerboard amarelo ou o boné "El Barto" em vermelho vivo. As meias Simpson com o mesmo padrão finalizam o look.

Vans x Simpsons

A coleção Vans x Simpsons estará disponível a partir de 7 de agosto de 2020, em lojas selecionadas e online.