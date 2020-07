A nova campanha da Burberry que conquistou a internet

A Burberry, sob a direção criativa de Riccardo Tisci, lançou ontem uma nova coleção intitulada "Summer Monogram", composta por uma série de peças-chave reinventadas para a estação quente, desde sapatilhas de cano alto a mochilas e até a uma prancha de surf. Com uma paleta de cores estivais (do laranja vivo ao centáuria- azul) cada peça traz estampado um novo padrão com o monograma da casa inglesa, TB, em honra do fundador da marca, Thomas Burberry, originalmente criado pelo conhecido designer gráfico Peter Saville.

A nova campanha "Summer Monogram" da Burberry com Kendall Jenner Foto: Instagram @burberry

Tisci voltou a colaborar com Saville, o fotógrafo Nick Knight e a stylist Katy England para criar uma campanha imersiva que inclui autorretratos feitos pela supermodelo Kendall Jenner em sua casa. Além de poder dar o seu toque pessoal de rapariga da Califórnia à campanha, Jenner também foi transformada num avatar CGI ( a tecnologia usada no filme "Avatar") para o vídeo da campanha da nova coleção, interpretando quatro personagens diferentes num mundo virtual com piscina, parque de skate e muito mais.

A coleção "Summer Monogram" da Burberry está disponível online e nas lojas físicas.