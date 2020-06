Até o Harrods tem de se adaptar ao novo coronavírus

O Harrods sempre descartou amplamente a ideia de deslocar de alguma forma os seus sete andares de compras de luxo instalados no exclusivo bairro de Knightsbridge, em Londres, Reino Unido, sua morada há 170 anos.

No próximo mês de julho, quando o setor do retalho do Reino Unido reabrir em plena era do coronavírus, um centro comercial a alguns quilómetros de distância, numa parte menos glamorosa da cidade, receberá um novo inquilino. É aqui que o Harrods venderá peças de stock com descontos durante os já icónicos saldos de verão dos armazéns britânicos – um espaço que ajudará a cumprir o distanciamento social exigido pela Covid-19. Em vez de porteiros vestidos a rigor e a abrir portas de táxi, haverá um enorme estacionamento de vários níveis e uma estação de comboio.

Do glamouroso Harrods às típicas lojas de centro comercial, as lojas estão a adaptar-se para voltar a ter movimento enquanto o Reino Unido reabre um segmento da economia do qual depende mais do que outros grandes países europeus. A pandemia afetou particularmente o país de lojistas. O setor emprega mais de 3 milhões de pessoas, com quase 400 bilhões de libras em vendas em 2019, equivalentes a cerca de 5% do PIB. O peso dos gastos dos consumidores na economia é maior do que em França e na Alemanha, inclusive para roupa e calçado.

As empresas vão precisar de "recalibrar os seus cérebros" para determinar novos modelos operacionais, diz Ewan Venters, CEO da Fortnum & Mason, outros armazéns de luxo britânicas de alimentação e artigos para casa. "Em última análise, nos negócios tudo se resume a passar uma ideia de confiança", disse. "Se a confiança voltar, o consumo aumentará, o que levará a vendas positivas."

Equilibrar normas de segurança com a experiência tradicional de compras é certamente o desafio mais significativo para o Harrods. A rede possui pequenos pontos de venda em armazéns em todo e em alguns aeroportos e uma loja de beleza que está prestes a ser inaugurada, mas os seus negócios estão focados firmemente no espaço em Knightsbridge de Londres.