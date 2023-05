Nos bastidores de Cannes com a Chanel

Maïwenn no set de Jeanne du Barry. Foto: Chanel

Maïwenn na prova de figurino para Jeanne du Barry Foto: Chanel

Maïwenn numa das provas de fitting para Jeanne du Barry

Maïwenn nas filmagens de Jeanne du Barry

Se há uma casa de moda que pode dar vida à sedutora e liberada Jeanne Du Barry, essa é a Chanel . A gigante do luxo juntou-se à atriz e realizadora francesa Maïwenn para vestir exclusivamente o seu primeiro filme de época, Jeanne du Barry, que abriu aconta a história da últimaé du Barry e Johnny Depp o monarca francês. Situado durante a, osegue a ascensão de du Barry na hierarquia, desde as suas origens humildes, até conseguir cativar o rei com sua inteligência e natureza encantadora.É lado a lado com a Chanel que Maïwenn destaca a verdadeira- umae que fez uso da sua influência para apoiar artistas e artesãos, tal como Gabrielle Chanel. Durante os preparativos para o filme, umatornou-se uma escolha óbvia quando Maïwenn descobriu as coleções de arquivo da Chanel dos anos 80 e 90, inspiradas no século XVIII.Sob o toque mágico da Chanel e do, Maïwenn transforma-se na hipnotizante Jeanne du Barry através de uma série de peças revisitadas das últimas coleções de Alta Costura da maison.O filme é um sonho tornado realidade para qualquer amante da alta costura da Chanel.incluembaseado num inicialmente usado porno desfile de Alta Costura outono/inverno 1992/93, um, uminspirado na Alta Costura primavera/verão 2000 e umceleste que teve como referência uma coleção de 1995.Na pele de du Barry, Maïwenn também deslumbra napara a cena em que é apresentada ao rei Luís XV. Como a primeira coleção de alta joalharia da história, Bijoux de Diamants causou bastante comoção após a sua criação em 1932 - tornou-se altamente adequada para o ícone feminino em questão. Essasforam, enquanto a Maison Michel , também parte dos Métiers d'art da Chanel,para o filme.A Chanel anunciou numa nota que colaborou com a realizadora no esboço, cedendo peças de alta costura Chanel e joias do ourives Robert Goossens baseado em Paris desde finais dos anos 40. Mas também envolveu apara aPaloma (desde 1982), especialista em; a Maison Lemarié (desde 1880), uma das derradeiras; a(desde 1936),agora também propriedade da Chanel.

Houve uma tentativa de fugir a referências, pinturas ou livros de História. Evitar esses mundos fechados e tentar transcrever a época com uma lufada de ar fresco. A colaboração com a casa francesa possibilitou agregar grande precisão aos figurinos das personagens, com uma abordagem muito diferenciada e subtil.



De referir que o filme de que falamos está envolvido numa polémica: uma das principais causas de indignação este ano, em Cannes, teve a ver com a escolha de Johnny Depp para protagonista deste filme, tendo em conta que o seu nome esteve diretamente envolvido no emblemático caso de tribunal com a sua ex-mulher, a também atriz Amber Heard, que o acusou de violência doméstica, em 2022.