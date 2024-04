Rafael Leão na nova campanha da Adidas

Para protagonizar a sua nova campanha, a Adidas Originals anuncia uma nova parceria com Rafael Leão, jogador e cantor português, que continua a explorar o legado cultural da marca e a prestar homenagem às comunidades que usaram os modelos Gazelle, os Samba e os Spezial no passado e no presente.

Rafael Leão na nova campanha Foto: DR

A campanha centra-se nestas três silhuetas icónicas da cultura do futebol. "Originalmente concebidas como sapatilhas de treino, futebol e andebol, cada uma delas deixou a sua marca numa multiplicidade de lugares, culturas e movimentos", explica a Adidas em comunicado de imprensa.



O vídeo da campanha foi filmado e realizado por Vincent Haycock e tem como protagonista Carlisle Aikens, skater profissional e membro da Adidas Skate Team. "Um filme único centrado no seu protagonista que, ao percorrer as ruas, descobre as pessoas, as comunidades, as identidades e as subculturas que adotaram o Trevo". Por sua vez, Leão calça as icónicas sapatilhas Samba numa série de imagens.