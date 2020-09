Adidas Superstar x Prada: a colaboração mais esperada da estação

Além de ser um ano atípico, com uma pandemia mundial a acontecer, 2020 parece também ser o ano das colaborações inéditas, sobretudo na indústria da moda e do calçado desportivo. Depois das colaborações entre a Dior e Air Jordan, a Jaden Smith e a New Balance, a Stüssy e Virgil Abloh, e Travis Scott e a Supreme, é a vez de a Prada unir esforços criativos com a Adidas.

Depois de a Adidas ter convidado a Prada a assinalar os 40 anos da linha Stan Smith com a renovação do logótipo, em janeiro passado, agora é a linha Superstar tque tráz novidades.

Adidas Superstar x Prada Foto: Prada

O modelo de ténis Adidas x Prada Superstar é fabricado em couro nas oficinas da região italiana de Marche, e é diferente da maioria das colaborações (que normalmente resultam em grandes marcas, logótipos e monogramas duplos). Em vez disso, à semelhança do que foi feito com o modelo Stan Smith, o logótipo criado em 1969 (em forma de folha) ganha as cores da Prada, resultando em três variações: preto monocromático, preto e branco, e cinzento metalizado e branco. Além disso, inclui uma pequena "etiqueta" da marca, na lateral.

Este modelo, que custará €449,95, será lançado a 8 de setembro nas lojas Adidas e Prada, bem como online, e faz parte da coleção que Miuccia Prada idealizou para a primavera/verão de 2021.