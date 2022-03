Primaverar por aí (com a roupa certa)

Sapatilha Asics Fuji Lite 2

PVP: €130

A nova versão deste popular modelo de corrida em trilhos (vulgo trail) da Asics traz para os terrenos mais acidentados algumas das características das sapatilhas de estrada. Ou seja, além da habitual proteção e tração para todos os tipos de terrenos, as Fuji Lite 2 são também agora mais leves, velozes e bastante confortáveis, devido ao novo sistema de amortecimento. O objetivo é claro: transmitir aos corredores total segurança, de forma a poderem focar-se no constante e estimulante desafio que é a corrida em trilhos, sem se preocuparem com o terreno.

Tenis Asics Foto: D.R

Sapatilha North Face Vectiv Eminus

PVP: €130

Outro modelo de sapatilha de trail, neste caso pensada para praticantes mais rápidos, devido à "geometria oscilante da entressola" e ao novo sistema de "propulsão direta de longa duração", concebido para maximizar a energia no trilho. Já a "palmilha de espuma durável e dinâmica" proporciona ainda o conforto necessário quando se percorrem grandes distâncias, seja a correr ou a caminhar, afastando a humidade e a transpiração, de modo a manter os pés sempre frescos e secos.

Tenís North Face 2 Foto: D.R

Casaco North Face Dryzzle Futurelight

PVP: €240

É apresentado pela marca americana como o "casaco mais versátil" da sua coleção de outdoor e apesar da leveza (pesa pouco mais de 400 gramas) está preparado para todas as condições atmosféricas, até as mais extremas. É fabricado com uma tecnologia de costuras seladas, que permite criar um tecido impermeável e respirável que pode ser personalizado de acordo com as necessidades de cada um. A camada com costuras seladas mantém a água afastada, mas permite a circulação do ar, mantendo o corpo fresco e seco, mesmo nas caminhadas mais exigentes. Tem também um capuz fixo totalmente ajustável, punhos com fecho por velcro e uma bainha ajustável para manter no calor do corpo e manter afastados o vento e a chuva, que mesmo na primavera não deixam de aparecer.

Casaco North Face Foto: D.R

Botas Palladium Pampa Organic Metro

PVP: €89,95

Desde 1947 que as botas desta marca francesa são sinónimo de aventura, em especial este modelo, que chegou a ser adotado pela famosa Legião Estrangeira como seu calçado oficial. Entretanto a marca tornou-se global, graças ao inconfundível estilo militar e design intemporal, hoje conjugado com as modernas tecnologias ao serviço do conforto, como é o caso desta nova versão, aprovada pela associação de defesa animal PETA como produto vegan, fabricada em lona de algodão orgânico, pontas de atacadores biodegradáveis e sola em borracha reciclada. Até a própria etiqueta é biodegradável, pois contém sementes de milho rosa que podem depois ser plantadas.

Botas Palladium Foto: D.R

Mochila Salomon ADV Skin 12

PVP: €144

Ao contrário do habitual, esta mochila não se carrega, veste-se como se de uma peça de roupa se tratasse. Concebida para corridas de montanha de longa distância, a sua versatilidade permite-lhe um uso muito mais abrangente. Devido ao seu design ergonómico e aerodinâmico, adapta-se ao corpo como se de uma peça de vestuário se tratasse, mas com uma capacidade de 12 litros que mantém o essencial firme e sempre à mão. Como se tudo isto não bastasse, pesa apenas cerca de 300 gramas, seca muito rápido e traz duas flasks de hidratação (recipientes maleáveis) que permitem beber com um simples movimento de pescoço.

Mochila Salomon Foto: D.R

Sapatilhas Salomon Pulsar Trail

PVP: €134

O novo modelo Pulsar mantém a tradição de amortecimento desta popular gama de trail da Salomon, assumindo-se ainda assim como umas sapatilhas mais abrangentes que os restantes membros da família, não só pelo conforto e suporte, indicados para quem pretenda percorrer muitos quilómetros, mas especialmente pela excelente relação qualidade-preço. Acrescenta-se ainda a isto uma leveza e reatividade que permitem correr de forma bastante rápida, caso haja pernas para isso, em terrenos menos acidentados.

Ténis Salomon Foto: D.R

Botas Merrel Moab 2 Mid Gore-Tex

PVP: €139,90

A marca americana não faz a coisa por menos para o seu modelo de maior sucesso, cujo nome é um acrónimo da alcunha Mother-Of-All-Boots, com que os adeptos das atividades ao ar livre brindaram estas botas aquando do seu aparecimento, já há mais de década e meia. Tempo suficiente para já ter sido usadas por 50 milhões de pés, como se gaba a Merrel. Um verdadeiro clássico, portanto, que ainda assim tem sabido renovar-se, como mais uma vez se comprova nesta nova geração das Moab, feitas de couro sintético durável, membrana impermeável de GORE-TEX, palmilha de suporte com amortecimento reforçado no calcanhar e a já tradicional sola com tração Vibram.

Botas merrel Foto: D.R

Sapatilhas Merrel Moab Flight

PVP: €99,90

O tremendo sucesso das originais botas Moab fez com que a fórmula fosse replicada em diversos outros modelos da marca americana e é sem surpresa que a gama se tenha alargado também ao trail, uma das modalidades desportivas de outdoor em maior crescimento nestes últimos anos. No caso deste modelo, o objetivo é cobrir a maior distância no menor tempo, mas com amortecimento e proteção, como aliás pretende qualquer corredor de trilhos.

Ténis Merrel Foto: D.R

Sapatilhas Saucony Peregrine 12

PVP: €150

Com um nome inspirado na ave mais rápida do mundo, o falcão-peregrino, o modelo Peregrine, da Saucony, já era o favorito de um número cada vez maior de corredores de trail, que não se cansavam de gabar o seu amortecimento e tração. Mas agora a marca americana elevou a fasquia, introduzindo no mercado uma nova geração destas sapatilhas, mais leves (apenas 275 g) e minimalistas, que têm tudo para se tornar umas vencedoras dos trilhos.

Ténis Saucony Foto: D.R

Relógio GPS desportivo Suunto 5 Peak

PVP: €299

O sucesso do recém-lançado Suunto 9 Peak inspirou a marca finlandesa para criar espécie de irmão mais novo deste modelo, pensado para os amantes das mais diversas atividades ao ar livre que procuram um parceiro leve, compacto, durável e duradouro (oferece até 100 horas de duração da bateria) para guiá-los nos seus objetivos. A correr, a caminhar ou a pedalar, as funções de navegação GPS do Suunto 5 Peak – incluindo a navegação curva a curva – garantem que o utilizador possa seguir uma rota de ida e volta sem medo de sair do caminho ou se perder. Os alarmes de nascer e pôr-do-sol do relógio informam exatamente quanta luz do dia resta para se aventurarem por aí.

Relógio Suunto Foto: D.R

Casaco impermeável Adidas Terrex Agravic

PVP: €180

Seja numa aventura longa ou numa corrida rápida este casaco impermeável da Terrex, a marca de outdoor da Adidas, é o companheiro perfeito apara qualquer intempérie inesperada. Leve, acondicionável e bastante respirável, é um verdadeiro topo de gama dentro do seu segmento, destacando-se, por exemplo, características como a elasticidade, para permitir uma amplitude natural de movimentos, e a refletividade a 360° em condições de luminosidade baixa. Um dos seus principais trunfos é a tecnologia RAIN.RDY, que impede a entrada da água e ao mesmo tempo deixa o corpo respirar.

Casaco Adidas Foto: D.R

Botas Adidas Terrex Free Hiker

PVP: €220

A leveza deste arrojada bota da Terrex, a marca de outdoor da Adidas, é enganadora, pois custa a acreditar que um modelo aparentemente tão simples se revele afinal tão completo, tanto em caminhadas curtas como longas. O segredo está nos detalhes, como o topo em Primeknit, que envolve o pé, proporcionando estabilidade e flexibilidade em todos os terrenos; A entressola Boost, uma tecnologia usada nas sapatilhas de corrida, que proporciona a energia necessária para nos manter sempre em movimento; A membrana em GORE-TEX respirável para manter os pés sempre secos; Ou ainda a tração todo-o-terreno, mesmo em condições húmidas, da sola em borracha Continental.