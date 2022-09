Malhas ponto a ponto

O outono aproxima-se e as noites mais frescas obrigam à saída das camisolas e casacos dos armários. E se as malhas são essenciais a qualquer guarda-roupa, há muito a considerar no momento de investir nas melhores peças.

Este é o guia dos seis modelos que a MUST aconselha, sempre tendo em conta as tendências propostas pelos designers para o próximo inverno.

Decote em V

Depois de alguns anos desaparecida, a camisola de malha com o decote em V está de volta para reclamar o seu estatuto como a mais versátil de todas as malhas.

Gucci

Fendi

Camisola em malha de caxemira, € 1350, Prada

Camisola em malha jacquard de mohair, € 990, Giorgio Armani

Decote redondo

A peça de malha que mais se aproxima da tão em voga sweatshirt e que pode ser usada em todas as situações.

Alexander McQueen

Burberry

Camisola em malha de lã com cotoveleiras em camurça, € 790, Maison Margiela

Camisola em malha mohair, € 420, Isabel Marant

Gola alta

A camisola que torna todos os looks mais cool. Para combinar com um blazer de alfaiataria ou sobreposta com uma camisa de xadrez em flanela.

Prada

Camisola em malha de lã virgem e caxemira, € 490, Tod’s

Camisola em malha de seda, € 1190, Tom Ford

Colete

O colete continua a ganhar protagonismo e é, definitivamente, uma mais valia de estilo em todos os armários.

Jil Sander

Kenzo

Colete em malha jcquard de lã, € 430, Marni

Colete em malha de caxemira e algodão, € 780, Loro Piana

Cardigan

Os clássicos casacos de malha podem ser usados tanto por baixo de um blazer ou por cima.

Hermès

Sacai

Cardigan em lã com lantejoulas, € 2100, Celine Homme

Cardigan em malha mohair, € 790, Saint Laurent

Polo

Versões em mala para vestir como se fosse uma camisola de lã.

Bottega Veneta

Dior Homme

Polo em lã merino, € 535, Dries Van Noten