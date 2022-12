A cintura descaída está de volta (e mais sexy do que nunca)

As nova cinturas das calças chegaram para ficar. Na Dior Homme as boxers de pano são responsáveis por prender a camisa, tal como na Louis Vuitton e na Prada prendem o pullover de lã. Os elásticos das boxers em jersey também aparecem na Dolce & Gabbana e na JW Anderson, usadas com calças mais justas.

1. Dior Homme

2. Louis Vuitton

3. Prada

4. MSGM

5. Boxers em algodão, € 19,90, Intimissimi

6. Boxer em cetim de seda, € 155, Tom Ford

7. Boxers em tafetá de seda, € 550, Dior Homme

8. Boxers em algodão (pack de 3), € 36,99, Cortefiel

9.

DSquared2

10. Dolce & Gabbana

11. JW Anderson

12. Boxers em jersey de algodão (pack de 3), € 42,90, Calvin Klein

13. Bozers em jersey de algodão e seda, € 195, Balenciaga

14. Boxers em jersey de algodão, € 70, Off-White

15. Boxers em jersey (pack de 5), € 60, Boss

16. Cuecas Greca em jersey de algodão (pack de 3), € 120, Versace

17. Cuecas em jersey de algodão (pack de 2), € 45, Dolce & Gabbana