20 bombers tão cool como os do Top Gun

Deva-se ao um reflexo do novo filme Top Gun, que marca o regresso de Maverick aos grandes ecrãs, ou ao carinho eterno que os designers têm por um dos mais confortáveis blusões do vestuário masculino, o certo é que foram poucas as coleções onde o bomber não marcou presença. Em tecidos técnicos e impermeáveis ou em materiais mais nobres, este blusão é um must have de qualquer guarda-roupa.



1. Louis Vuitton

2. Valentino

3. YProject

4. Bomber em nylon, € 988, Comme des Garçons Homme

5. Bomber em sarja, € 1390, Jil Sander

6. Bomber em algodão, € 530, Acne Studios

7. Bomber em algodão, € 1100, Prada

8. Bomber em lã e nylon, € 1305, Sacai

9. Bomber oversized impermeável, € 1540, Raf Simons

10. Bomber metalizado, € 1150, Dries Van Noten

11. Prada

12. Hermès

13. Lemaire

14. Bomber impermeável, € 325, Belstaff

15. Bomber em camurça, € 4950, Loro Piana

16. Bomber em veludo cotelê em algodão e pele, € 1950, Dolce & Gabbana

17. Bomber em pele, € 5290, Tom Ford

18. Bomber em lã com cristais aplicados, € 2700, Celine no MrPorter

19. Bomber em veludo cotelê, € 349, Polo Ralph Lauren

20. Bomber em veludo, € 2390, Saint Laurent