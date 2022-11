Tom Ford, o designer de Moda que acaba de se tornar multimilionário

Além de designer de Moda, diretor criativo e cineasta, Tom Ford, 61 anos, acrescenta agora um novo título ao CV: multimilionário. O norte-americano vendeu esta semana a sua marca à Estée Lauder pelo valor de 2,8 mil milhões de dólares. A empresa de cosmética, que também é dona de marcas como MAC e Clinique, adquiriu tanto a Tom Ford (por 2,3 mil milhões) como a Marcolin, que detém a licença para os óculos Tom Ford (por 250 milhões), avançou a CBS News. A Estée Lauder já tinha um acordo com a Tom Ford Beauty, que a produzia através de uma licença que expira em 2030.

"A linha Tom Ford Beauty é extremamente bem sucedida - tem prestígio, um preço premium e um crescimento rápido - e, suspeito, é altamente lucrativa", esclareceu Deborah Aitken, analista da Bloomberg Intelligence. "Agora está tudo na mesma casa". Com o negócio finalizado, o criador de 61 anos fica com uma fortuna avaliada em mais de dois mil milhões de dólares, segundo a Bloomberg, continuando a dar o seu parecer criativo à marca até ao final de 2023.

Natural do Texas, Estados Unidos, Tom Ford tentou a sua sorte no mundo da sétima arte como ator, mas depressa percebeu que aquele não era o seu papel. Ingressou na Parsons School of Design, de 1980 a 1985, e alguns anos mais tarde, em 1994, foi nomeado diretor criativo da Gucci, numa altura em que a marca passava por dificuldades. Um movimento acertado que lhe valeu a reputação que ainda hoje tem - o "salvador da Gucci". Foi também diretor criativo da Yves Saint Laurent.

Em 2004, o designer separou-se da Casa italiana, entretanto já nas mãos do empresário François Pinault, e concentrou todas as energias na criação da própria marca de cosmética e Moda, que começou em 2006. Contudo, nunca esqueceu o seu fascínio pelo Cinema, e em 2009 dirigiu o filme Um Homem Singular, que arrecadou diversos elogios e prémios. Já em 2016, dirigiu e escreveu, em conjunto com Austin Wright, Animais Noturnos, um thriller que ganhou o Grande Prémio do Júri no Festival de Cinema de Veneza. A par disto, Ford tem também dois livros sobre os seus designs.



Esteve numa relação com Richard Buckley, jornalista e editor de Moda, durante 35 anos, até à morte de Buckley. O casal tem um filho de dez anos, chamado Alexander John.