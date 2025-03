Hackett London celebra a tradição com Carlos Sainz e Carlos Sainz Jr

A campanha, que conta com a presença da dupla pai e filho - Carlos Sainz e Carlos Sainz Jr. -, reflete o espírito da Hackett London, uma marca que combina sofisticação e versatilidade, vestindo homens de todas as idades com distinção. Com um cenário idílico – uma elegante mansão britânica e os seus jardins – as imagens captadas pelo fotógrafo Arnaldo Anaya-Lucca mostram pai e filho num ambiente de cumplicidade e respeito mútuo. Mais do que uma simples parceria, esta colaboração simboliza uma herança de valores partilhados entre gerações.

Carlos Sainz Jr. Foto: Arnaldo Anaya-Lucca

Carlos Sainz Jr., agora parte da equipa Atlassian Williams Racing, representa a energia e modernidade da nova coleção, enquanto o pai, lenda do automobilismo, personifica a sofisticação e a experiência. "Tenho muito orgulho em passar a fazer parte da família Hackett em 2025 juntamente com o meu pai", afirma o jovem piloto. "Uma das coisas que herdei do meu pai, à parte do amor e paixão pelo nosso desporto, é o sentido de estilo e gosto por vestuário de qualidade. A Hackett encaixa perfeitamente no meu entendimento de estilo."

Carlos Sainz e Carlos Sainz Jr. Foto: Arnaldo Anaya-Lucca

A coleção de primavera/verão 2025 da Hackett London destaca-se pela versatilidade, apresentando desde peças formais requintadas a opções casuais elegantes. Para eventos sofisticados, Carlos Sainz Jr. surge num distinto fato Prince of Wales, feito de uma luxuosa mistura de lã, seda e linho, complementado por uma camisa formal com colarinho Knightsbridge, símbolo do universo smart-casual. O jovem piloto veste uma camisa de camurça num tom areia sobre um polo em algodão-seda, conjugado com calças de ganga e mocassins. O pai, por sua vez, aposta num casaco de campo Velospeed, uma camisola de seda de algodão, jeans clássicos e mocassins de couro polido, mostrando como a Hackett se adapta a qualquer ocasião sem comprometer a sofisticação.

Carlos Sainz e Carlos Sainz Jr. Foto: Arnaldo Anaya-Lucca

"A relação com a Hackett London ultrapassa uma mera parceria. É uma nova jornada que começa hoje, mas a sua constituição é construída em experiências, património e valores conjuntos", partilha Carlos Sainz. "Família, artesanato e elegância são coisas que eu prezo, e a Hackett London representa tudo isso." Pai e filho representam duas facetas do homem Hackett: o equilíbrio entre o clássico e o contemporâneo, entre a tradição e a inovação.

Carlos Sainz Jr. Foto: Arnaldo Anaya-Lucca,

Seja para um evento formal ou um dia mais descontraído, a Hackett London reafirma-se como a escolha ideal para quem valoriza elegância, conforto e um estilo intemporal.