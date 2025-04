“La Bateau”. Quando Jacquemus dá nova vida ao clássico da Timberland

Quando o design utilitário encontra o espírito irreverente da Riviera Francesa, o resultado só podia ser algo especial. A mais recente colaboração entre a marca norte-americana Timberland e a casa parisiense Jacquemus é uma prova disso mesmo: uma reinterpretação fresca e ousada do icónico 3-Eye Lug Boat Shoe, agora apelidado de "La Bateau" - um modelo que equilibra tradição e modernidade com uma nova energia cromática.

Timberland x Jacquemus Foto: DR

O boat shoe, originalmente lançado pela Timberland em 1978, nasceu para os verões da costa nordeste dos Estados Unidos. Com o tempo, tornou-se um símbolo de descontração sofisticada e transversal a várias gerações. Nesta nova versão, Simon Porte Jacquemus imprime a assinatura de forma clara: o tom "amarelo banana", uma das suas cores de eleição, reveste o modelo por completo, transformando um clássico náutico numa peça de desejo contemporânea.

Mas esta colaboração vai muito além da estética. O calçado combina o melhor dos dois mundos: o couro premium da Timberland, conhecido pela durabilidade e conforto, junta-se a uma sola robusta com relevo, ideal tanto para a cidade como para escapadas de fim de semana. Os atacadores de algodão, o forro suave em pele, e detalhes de design como os ilhós quadrados e o passa-atacadores metálico com as marcas gravadas, elevam o modelo para um patamar mais sofisticado, mas sem perder a essência prática.

Timberland x Jacquemus Foto: DR

Esta não é a primeira vez que Simon Porte Jacquemus se aventura fora do mundo da passerelle para explorar colaborações que cruzam o luxo com o utilitário. A abordagem à moda, marcada por um olhar poético e descomplicado, tem conquistado colaborações com nomes como Nike ou Swarovski, sempre com um toque de humor e sensualidade mediterrânica. A parceria com a Timberland surge assim como uma continuação natural do seu universo criativo, como também como um tributo à funcionalidade bem-feita - algo que a marca norte-americana representa desde a fundação.

Timberland x Jacquemus Foto: DR

O lançamento oficial está marcado para 23 de abril, disponível no site e em lojas Jacquemus selecionadas. A coleção cápsula chegará também à loja monomarca da Timberland em Tóquio e ao site, reforçando o caráter global desta colaboração.