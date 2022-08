As calças de ganga mais cool da estação

Em todos os manuais sobre os essenciais a ter em qualquer guarda-roupa as calças de ganga surgem no top 10, normalmente com indicações de corte classico e cor neutra. Mas, para quem este é um dos tipos de materiais e peças obrigatórios, as calças devem seguir os cortes e as cores das tendências da estação e agora estão de volta as formas clássicas mais largas com detalhes que relembram os ícones de moda dos anos 70, como as cinturas mais subidas ou mesmo o vinco que distingue a silhueta.

Calças de ganga, €890, Valentino Foto: D.R

Calças de ganga, €505, Rick Owens Foto: D.R

Calças de ganga, €475, Maison Margiela Foto: D.R

Calças de ganga, €330, Acne Studios Foto: D.R

Calças de ganga, €795, Balenciaga Foto: D.R

Calças de ganga, €140, Levi’s Foto: D.R

Calças de ganga, €622, Versace Foto: D.R

Calças de ganga, €370, Lemaire Foto: D.R

Calças de ganga, €230, Ami Paris Foto: D.R

Calças de ganga, €99, Guess Jeans Foto: D.R

Calças de ganga, €950, Balmain Foto: D.R

Calças de ganga lavada, €507, Marni Foto: D.R

Calças de ganga pintadas, €745, Off-White Foto: D.R