As colaborações mais desejadas do momento

Num mundo que se quer global e unido, cada vez mais surgem colaborações que nos espantam e que acabam por criar novos objetos de desejo. Vamos mais longe ao dizer que, por vezes, o resultado destas uniões criam movimentos aos quais não podemos nem queremos ser indiferentes.

Christian Louboutin x Elba (Idris e Sabrina) Foto: D.R.

É o caso da nova parceria de Christian Louboutin com o casal Idris e Sabrina, que tem o objetivo alertar para o racismo, e ajudar a juventude negra através de cinco organizações sem fins lucrativos como a Be Rose, Purposeful, Immediate Theatre, Gathering for Justice e a Somali Hope Foundation.

Mocassin A mile in Dandelion, € 995, Christian Louboutin x Elba. Foto: D.R.

Walk a Mile in My Shoes é o nome e mote desta coleção cujo lucro reverte a 100% para as organizações. Esta frase está estampada ou bordada em pumps e sandálias bem como ténis e sapatos Oxford, para ela e para ele, sempre com a marca icónica de Louboutin - a sola vermelha.

Versace x Fundação Born This Way - T-shirt em algodão estampado, € , Versace x Fundação Born This Way Foto: D.R.

A necessidade de ajudar e apoiar jovens também faz parte da nova colaboração da Versace agora com a Fundação Born This Way criada por Lady Gaga, que acompanha jovens em situação vulnerável de comunidades LGBTQIA+ americanas.

Boina em algodão estampado, € 250, Versace x Fundação Born This Way Foto: D.R.

No décimo aniversário do álbum honónimo da cantora, a casa de moda italiana liderada por Donatella Versace lançou uma coleção cápsula com o nome do álbum e o logótipo com as cores do arco-íris. Parte dos lucros revertem a favor da fundação da cantora.

Fiorucci X Denis Robinson #ProudPortraits. Foto: D.R.

Por sua vez, a marca italiana Fiorucci uniu-se ao fotógrafo Denis Robinson num projeto que visou fotografar membros da comunidade LGBTQIA+ e fazer uma exposição que celebrasse a diferença e a aceitação.

Fiorucci X Denis Robinson #ProudPortraits. Foto: D.R.

A exposição, que conta com 96 fotografias, está patente na loja da marca italiana em Londres, que se tem vindo a reinventar nos últimos anos.

Fendi x Polaroid Foto: D.R.

As cores e as junção de múltiplas forças criativas também fazem parte da nova versão de uma das mais icónicas câmaras. Eis a Fendi x Polaroid, uma colaboração para lá de apetecível.

Câmara, € 750, Fendi x Polaroid. Foto: D.R.

Com um design vintage, a nova camara é revestida com o novo monograma da marca italiana criado através de uma colaboração com a artista nova-iorquina Sarah Coleman.

Berluti x Bang & Olufsen – Coluna Beosound Balance, Berluti x Bang & Olufsen. Foto: D.R.

A união de outro ícone da tecnologia com uma marca de luxo de moda também foi agora anunciada pela italiana Berluti e a dinamarquesa Bang & Olufsen. Com uma coleção de 6 peças que são reinventadas aliando o design e a tecnologia ao centenário know how de como trabalhar a pele. Celebra-se assim a união incontornável entre lifestyle e moda.