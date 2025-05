Etna. As primeiras sandálias da Veja

Após duas décadas a conquistar o mercado com os ténis sustentáveis e de design minimalista, a marca francesa Veja dá um passo ousado e simbólico na história: o lançamento das primeiras sandálias, as Etna. Este novo modelo não é apenas uma nova categoria de produto, é uma afirmação da evolução natural de um projeto que, desde 2004, tem procurado reinventar a forma como consumimos calçado, sempre com um olhar atento sobre o impacto social, económico e ambiental de cada escolha.

As sandálias Etna. Foto: DR

Inspiradas no majestoso vulcão Etna, na Sicília, as sandálias evocam a força da natureza e a fusão entre elementos opostos: o urbano e o selvagem, o conforto e a resistência, o design e a sustentabilidade. Este nome não foi escolhido ao acaso - tal como o vulcão que permanece em constante atividade, também a Veja continua em movimento, desafiando o statu quo e procurando novas formas de caminhar pelo mundo com consciência.



As Etna foram pensadas para um estilo de vida versátil e contemporâneo. Quer seja para explorar trilhos em plena natureza, quer para circular pelas ruas da cidade, estas sandálias oferecem um equilíbrio perfeito entre funcionalidade e estética. A sola leve e antiderrapante é feita com borracha natural da Amazónia, uma matéria-prima que a marca já utiliza nos ténis e que tem sido adquirida em colaboração direta com comunidades extrativistas, valorizando o saber local e protegendo a floresta contra práticas de desflorestação.

Etna Foto: DR

A palmilha, por sua vez, é feita de E.V.A. ultra-flexível derivado da cana-de-açúcar, um material renovável que contribui para reduzir a pegada de carbono. As tiras das sandálias são em camurça suave proveniente de fazendas localizadas no estado do Rio Grande do Sul, no Brasil. Todo o processo de fabrico respeita os princípios fundadores da marca francesa: rastreabilidade, comércio justo, valorização das comunidades locais e compromisso ambiental.

Sandálias Etna. Foto: DR

Este lançamento representa mais do que a introdução de um novo produto. As Etna simbolizam a maturidade de uma marca que tem sabido manter a integridade ética enquanto cresce no mercado global. Ao optarem por lançar sandálias - um tipo de calçado associado ao calor, ao contacto com a terra e à liberdade - os criadores da VEJA reafirmam o vínculo com o Brasil, país que tem sido central na cadeia de produção da marca desde o início.