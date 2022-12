De Yves Saint Laurent a Dries Van Noten. Stivali, agora também para homem

O novo departamento de moda masculina da Stivali, no piso superior da loja da Avenida da Liberdade, começou por ser a resposta a um repetido apelo das suas clientes, ansiosas por mimar os homens das suas vidas. Mas, como nos diz Paulo Mateus, responsável por esta novidade, a realidade da procura está já a superar estas expetativas iniciais. Em primeiro lugar porque Lisboa mudou e, estando a loja localizada na cada vez mais exclusiva Avenida da Liberdade (no número 38 B) os visitantes estrangeiros acorrem, entram, mexem, experimentam: "O nosso cliente preferencial é nacional, mas temos de admitir que houve uma explosão de procura estrangeira e temos de estar também à altura desse público." Em segundo porque os hábitos de consumo de moda pelos homens mudaram radicalmente nas últimas duas décadas.

A nova secção masculina da Stivali, no piso superior da loja da Avenida da Liberdade. Foto: D.R

Fiel à filosofia da Stivali, criada há 30 anos por Manuel Casal e E. Frank, esta nova secção apresenta algumas marcas de referência da loja como a Yves Saint Laurent, Dries Van Noten ou Maison Margiela, mas aposta também em marcas jovens como a italiana OAMC. "Procuramos honrar o ADN da Stivali, combinando elegância, qualidade, sustentabilidade com inovação", explica Paulo Mateus. "É por isso que temos marcas com peças icónicas, imediatamente reconhecíveis como a Saint Laurent ou a Bottega Veneta, mas vamos já apostando em marcas muito inovadoras como a OAMC, que trabalham um conceito próximo do streetwear com técnicas de tailoring, conferindo-lhes acabamentos de alta qualidade."

Ao longo dos vários anos que trabalhou na Ermenegildo Zegna (oito dos quais em Barcelona), Paulo Mateus viu os homens mudarem completamente de hábitos de consumo: "Quebraram-se os protocolos que dominavam as nossas sociedades, sobretudo os profissionais. Hoje temos clientes jovens que vestem roupas mais formais e temos homens de 50, 60 anos que vêm à procura de coisas mais casual e trendy, o que não acontecia há alguns anos. Estas mudanças são desafios para nós que temos de encontrar produtos e criadores novos para corresponder."

Marca de referência no mercado do luxo em Portugal, a Stivali foi pioneira no novo movimento de "shop in shop", trazendo para o seu espaço cinco marcas de sempre: Chanel, Saint Laurent, Valentino, Chloé e Roger Vivier. Foto: D.R

Marca de referência no mercado do luxo em Portugal, a Stivali foi pioneira no novo movimento de "shop in shop", trazendo para o seu espaço cinco marcas de sempre: Chanel, Saint Laurent, Valentino, Chloé e Roger Vivier. Seguiram-se Fendi e Moncler e muitas outras marcas premium como Jacquemus, Acne Studios, The Attico, Bottega Veneta, Giuseppe Zanotti, Oscar de la Renta, Dries van Noten, Gianvito Rossi, Alexander McQueen, Sacai e Off-White. Mas, neste lugar específico da cada vez mais efervescente Avenida da Liberdade, não se descansa à sombra dos triunfos conquistados.