O estilo de Héctor Bellerín

Tem apenas 25 anos, mas o seu currículo conta já com várias conquistas - no desporto e não só. Formado em marketing digital, Héctor Bellerín foi o primeiro futebolista profissional a dar uma palestra na Oxford Union e já foi destacado pela revista Forbes na lista dos jovens mais poderosos com menos de 30 anos, ao lado de nomes como Greta Thunberg.



Ativista convicto em causas como o ambiente, o jogador é vegan desde 2017 e prometeu plantar três mil árvores na Amazónia por cada vitória em campo.



conhecido por ter um estilo apurado de moda, urbano e moderno, mais próximo de um artista ou skater do que do estilo característico dos jogadores de futebol.

Na sua página no Instagram mostra como combina marcas high fashion com nomes mais conceptuais como Maison Margiela ou Raf Simons, sem esquecer marcas mais acessíveis. Este mês, lançou, aliás, uma coleção em colaboração com a H&M, feita de materiais orgânicos e reciclados, que personificam os seus ideais. "Para mim, a

sustentabilidade é [uma questão] profundamente ética e não uma questão ambiental. É uma abordagem diária à vida", afirmou o atleta em comunicado sobre esta parceria.

Coleção Edition by Héctor Bellerín da H&M Foto: H&M

Coleção Edition by Héctor Bellerín da H&M Foto: H&M









Em setembro de 2020 Foto: Instagram @hectorbellerin

Em outubro de 2020 Foto: Instagram @hectorbellerin







Em julho de 2020, numa sessão fotográfica para a GQ Brasil Foto: Instagram @hectorbellerin

Em janeiro de 2020, no desfile de Charles Jeffrey Loverboy Foto: Getty Images









Em dezembro de 2019 Foto: Instagram @hectorbellerin

Em julho de 2019 Foto: Instagram @hectorbellerin







Em junho, no desfile da Louis Vuitton para o Verão 2020, em Paris Foto: D.R.

Em junho de 2020, no desfile de A-Cold-Wall Foto: Getty Images

Em janeiro de 2018, na Semana de Moda de Londres Foto: Getty Images







Em junho de 2020, no desfile de Christopher Raeburn Foto: Getty Images