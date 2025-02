O encontro entre duas lendas: Montblanc e Ferrari

A Montblanc e a Ferrari partilham mais do que um estatuto de excelência nos seus respetivos mundos; une-as um compromisso inabalável com a inovação, a precisão e a paixão. A mais recente criação desta parceria, a Great Characters Enzo Ferrari Edição Especial Giallo Modena, não é apenas um instrumento de escrita — é uma peça de história encapsulada em design e detalhes meticulosos.

Esta edição especial presta homenagem a Enzo Ferrari, o homem que transformou o seu amor pela velocidade numa das marcas mais prestigiadas do mundo. A Montblanc, conhecida pelo seu talento artístico e pela sua capacidade de contar histórias através dos seus produtos, capta com precisão o espírito indomável de Ferrari, fundindo o legado do automobilismo com a arte da escrita.

Desde jovem, Enzo Ferrari demonstrou uma paixão fervorosa pelo automobilismo. Em 1923, aos 25 anos, conquistou a sua primeira vitória no Circuito del Savio, em Ravenna, um marco que definiria o início de uma carreira lendária. Com uma formação sólida como construtor, fundou em 1929 a mítica Scuderia Ferrari, que rapidamente se destacou no mundo das corridas. Ao longo das décadas, Ferrari não foi apenas um nome associado a carros rápidos, mas sim a uma filosofia de inovação contínua. Na década de 1950, a marca expandiu-se exponencialmente, e Enzo implementou mudanças estratégicas para acelerar ainda mais o crescimento. O resultado? Automóveis que são sinónimo de luxo, velocidade e engenharia de ponta até aos dias de hoje.

A Great Characters Enzo Ferrari Edição Especial Giallo Modena reflete esta herança em cada detalhe. O corpo e a tampa exibem o vibrante Giallo Modena, um amarelo intenso que não só simboliza a cidade natal de Ferrari, Modena, mas também representa a "segunda alma" da Ferrari, contrastando com o tradicional vermelho dos seus carros de corrida.

O design da caneta evoca o lendário Ferrari 500, vencedor do primeiro Campeonato do Mundo de Fórmula 1 para a Scuderia Ferrari em 1952. A silhueta elegante e aerodinâmica remete para as linhas dos carros de corrida da época, enquanto o icónico Cavalo Empinado na parte de trás da tampa é um tributo ao símbolo que se tornou sinónimo de prestígio e desempenho. Gravado junto ao logótipo, encontra-se o célebre conselho da Condessa Paolina di Biancoli: "Le porterà fortuna" ("Dar-te-á sorte"), uma frase que marcou o início da relação de Ferrari com este emblema lendário.

Cada componente da edição especial é um reflexo da vida e das conquistas de Enzo Ferrari. O clipe da caneta, revestido a ruténio, ostenta a frase inspiradora de Ferrari: "Não se pode descrever a paixão, só se pode vivê-la", um lembrete da intensidade com que viveu cada desafio. As seis linhas em ambos os lados do clipe representam um motor Ferrari V12, um ícone da engenharia automotiva, conhecido pela sua potência e inovação.

No topo da tampa, um anel gravado com "OFFICINA MECCANICA ALFREDO FERRARI" homenageia o pai de Enzo, Alfredo Ferrari, e a oficina onde tudo começou. O cone metálico traz gravadas duas datas significativas: o nascimento de Enzo, a 18 de fevereiro de 1898, e a sua primeira vitória em pista, a 17 de junho de 1923.

O aparo, fabricado em ouro maciço Au 585 e revestido a ruténio, é decorado com a imagem de um volante do emblemático Ferrari 250 GTO, acompanhado da palavra "Pilota", uma das alcunhas carinhosas de Enzo Ferrari. O toque final é dado pelo emblema da Montblanc, numa tonalidade azul profunda, refletindo a segunda cor da cidade de Modena, embutido numa grelha que remete para os radiadores dos antigos carros de corrida.

A Great Characters Enzo Ferrari Edição Especial Giallo Modena estará disponível a partir de fevereiro de 2025 em boutiques Montblanc de todo o mundo e na loja online oficial. Disponível em versões de caneta de tinta permanente, rollerball e esferográfica, esta edição especial é um tributo a um visionário cujo legado continua a inspirar gerações de entusiastas da velocidade e do design.