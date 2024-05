Uma parceria pioneira: ISEG e Sanjo lançam edição exclusiva de ténis

No ano em que celebra 113 anos de existência, o Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG) estabeleceu uma colaboração com a histórica marca portuguesa de calçado Sanjo, resultando no lançamento de uma edição exclusiva de ténis: Sanjo x ISEG. Foto: DR

No ano em que celebra 113 anos de existência, o Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG) estabeleceu uma colaboração com a histórica marca portuguesa de calçado Sanjo,. Esta parceria inédita não só marca a primeira vez que uma Business School portuguesa lança um par de ténis, como também sublinha o compromisso do ISEG com a criatividade e a inovação.É de destacar que a Sanjo, uma marca com uma longa tradição no fabrico de calçado em Portugal, é reconhecida pelas suas práticas de produção sustentáveis. Alinhada com os valores de responsabilidade ambiental e social do ISEG,, reforçando a relevância desta colaboração.Os ténis estão disponíveis em, e incluem detalhes personalizados como os logótipos do ISEG e atacadores nas duas cores. Estes ténis já estão disponíveis para compra na loja online do ISEG e na loja física da Associação de Estudantes do ISEG (AEISEG) no campus da instituição.Num comunicado partilhado,, expressou o significado desta colaboração: "Os ténis Sanjo x ISEG representam a capacidade de inovação do ISEG e a atitude pioneira que nos distingue das demais Business Schools, mesmo com uma história de 113 anos., respeitando a individualidade de cada um e permitindo combinações pessoais. São uma peça irreverente e inovadora, que demonstra o nosso compromisso com a sustentabilidade.", acrescentou: "No mundo dos negócios, as parcerias entre marcas são alianças estratégicas. Quando duas marcas historicamente significativas, como a Sanjo e o ISEG, decidem unir forças, o resultado só pode ser verdadeiramente surpreendente.dos objetivos finais."A edição exclusiva dos ténis reflete. Este lançamento simboliza não apenas uma aliança estratégica, mas também uma declaração de valores partilhados, unindo tradição e inovação numa peça de calçado que representa o melhor de Portugal.