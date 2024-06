Guarda-roupa de Elton John à venda no eBay

Se sente que o seu guarda-roupa está demasiado cinzento e padronizado, e a precisar de mais cor, mais brilho, qualquer coisa que lhe dê mais personalidade, temos boas notícias para si. Acaba de chegar ao mercado um guarda-roupa que tem tanto brilho que vai precisar de óculos de soldador para olhar para ele. Sucede que Elton John decidiu pôr à venda algumas das suas roupas. Um exercício que já é comum – afinal, o cantor tem toneladas de roupas espalhadas pelas suas diversas casas – e que tem sempre o mesmo objetivo: angariar dinheiro para ações de solidariedade. Desta vez, as roupas vão estar à venda no eBay e o valor vai reverter para a Elton John Aids Foundation, que apoia as vítimas do VIH e da Sida.

Ao todo, Elton John vai abrir mão de cerca de 250 peças de roupa e acessórios que, apesar de não serem as roupas que usa em palco, cor, brilho e personalidade é coisa que não lhes falta. De acordo com o jornal britânico The Guardian, o lote inclui diversas camisas coloridas desenhadas por Gianni Versace, bem como outras peças de autoria de Yohji Yamamoto, Gucci e Richard James. Como seria de esperar, a letra E adorna inúmeras peças, como um casaco varsity da Gucci ou uns sapatos loafer da Prada – se o seu nome é Edmundo, Edgar, Estêvão ou Emanuel, sorte a sua, embora, também é possível que haja alguma coisa que sirva a uma Esmeralda ou Emengarda.







O lote inclui ainda algumas peças de merchandising, como o saco Gucci criado para a tour de despedida do cantor, que chegou ao fim no ano passado, e uma t-shirt desenhada por Gianni Versace para a tour The One, de decorreu em 1992 e 1993. Para além da sua própria roupa, o cantor pediu ainda aos seus amigos designers de moda que doassem algumas peças.

Em comunicado, Elton John disse o seguinte sobre o leilão: "Espero que as peças vos inspirem a expressar o vosso espírito único e vos tragam tanta alegria quanto me trouxeram. Quer estejam à procura de luxo high-end ou algo mais descontraído, há peças perfeitas para todos. Melhor ainda, cada libra vai para apoiar o trabalho da Elton John Aids Foundation para acabar com o estigma LGBTQ+."



Num vídeo hilariante que o cantor fez para apresentar a iniciativa ao mundo, Elton despede-se das roupas de forma divertida e exuberante, enquanto o marido, David Furnish, o avisa que é possível que Donatella queira que ele lhe devolva algumas peças emprestadas. "Pois se as quer, que as compre, como toda a gente. É para a caridade!", remata o enfático Elton.

O leilão vai ter a duração de 10 dias e algumas peças já foram arrematadas, portanto, não perca mais tempo. E sim, óculos de sol é coisa que também não falta.