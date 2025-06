Guess lança-se no mundo náutico a bordo de um iate

De uma parceria especial em alto mar, as Ilhas Eólicas e Ilhas Baleares serão navegadas por acessórios, pijamas aconchegantes, pranchas de stand up paddle, tapetes de yoga e presentes de luxo personalizados, tudo com um logotipo inédito. A Guess juntou-se ao iate francês Clovis para se lançar numa aventura náutica em grande estilo.

Os passageiros do Clovis passaram, a partir de maio, a ter a oportunidade de embarcar numa viagem que combina o melhor do luxo às paisagens magníficas do Mediterrâneo. O conceito Guess for Clovis funde a estética da famosa marca de moda com o mundo náutico, materializando-se em velas e bandeiras com a assinatura Guess que, além de marcar presença a bordo do veleiro, se expressa numa coleção cápsula de peças de vestuário inspiradas no espírito marítimo.

"A iniciativa Guess for Clovis marca um novo e emocionante capítulo no universo Guess, combinando perfeitamente moda, luxo e experiências de viagem exclusivas", referiu em comunicado de imprensa Paul Marciano, diretor-criativo da marca norte-americana. Com esta nova colaboração, a marca celebra a beleza do mar e o estilo de vida sofisticado que ele representa, oferecendo aos hóspedes uma viagem inesquecível definida pela elegância e descoberta".

O Clovis, produzido em 1983 no estaleiro francês de Biot por artesãos qualificados, é o resultado da visão do arquiteto Dominique Presles: um iate à vela de 85 pés com casco ketch. Sofreu uma modernização recente que, na espaçosa sala de jantar, combina elementos vintage com contemporâneos.

Já as propostas da Guess Marine Capsulle estão disponíveis em lojas selecionadas e online.