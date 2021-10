Happy Socks x Monty Python: as meias mais cool do momento

A 5 de outubro de 1969, a televisão e o humor britânico alteraram-se para sempre. Foi a estreia dos Monty Phyton na BBC, aquele que viria a ser o maior coletivo de comédia britânica de sempre e um dos mais aclamados no resto do mundo. Um género de programa que combinava live action com animação stop motion e que ganhou fãs com uma rapidez assinalável. Entretanto, o fenómeno rapidamente se alastrou a outras áreas como o cinema e a rádio, com o respetivo merchandising a acompanhar fosse em livros ou jogos eletrónicos.

Monty Python x Happy Socks Foto: Happy Socks

Agora, e neste momento cinzento para a humanidade, a Happy Sock decidiu recuperar a vibe evocada nos anos 1970 pelo grupo, com uma colaboração para lá de criativa.

"Na Happy Socks temos muitos fãs de Monty Python, não só do seu estilo cómico, mas também do trabalho artístico fantástico do Terry Gilliam, quem o refere é Paula Maso, diretora criativa da marca. Em comunicado, desvenda ainda que não foi nada fácil a tradução de cenas de representação em meias, mas que o resultado final foi fruto do esforço conjunto de toda a equipa, com o auxilio do próprio Terry – um dos fundadores dos Monty Python, que participou na série primeiro como animador e depois como ator.

Monty Python x Happy Socks Foto: Happy Socks

Monty Python x Happy Socks Foto: Happy Socks

O que esperar desta coleção? Cores pop, muita diversão e claro, uma assinatura gráfica inconfundível. No total foram criados dois packs e seis modelos diferentes: Cupid’s Foot, Hell’s Grannies, The Ministry of Silly Walks, The Killer Rabbit of Caerbannog, Dead Parrot e Holy Grail.

No nosso país, a coleção está disponível na Happy Socks do Chiado, pelo que um par de meias tem o valor de €13,95 e as caixas com três e seis pares, os valores respetivos de €39,95 e €69,95.