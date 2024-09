Franck Muller Vanguard Sporting: o relógio do campeão

A Franck Muller e o Sporting Clube de Portugal uniram-se para celebrar a mais recente conquista futebolística do clube, e o resultado foi uma edição limitada do Vanguard Sporting CP Campeão Nacional 2023 – 2024, um relógio superexclusivo, numerado e limitado a apenas 24 unidades.

A apresentação do modelo contou com a presença do presidente do Sporting, Frederico Varandas e com o CEO da manufatura de alta relojoaria suíça, Nicholas Rudaz, onde foi igualmente anunciado que a Franck Muller passará a ser a Oficial Timekeeper, a cronometrista oficial, em Alvalade.

Caixa do novo relógio Vanguard 43 Carbon Krypton Foto: DR

É conhecida a paixão do fundador da marca pelo futebol e as ligações ao Real de Madrid, Juventus e outros, mas por terras lusas vamos encontrar igualmente edições homenageando Eusébio, Mourinho e André Vilas Boas, na altura treinador do FC Porto. Lançou igualmente modelos comemorativos com cada um dos três grandes, e tem em Cristiano Ronaldo um dos maiores amigos da marca com, evidentemente, direito à sua edição CR7. "O Cristiano Ronaldo é um dos nossos melhores embaixadores" explicou Nicholas Rudaz, "e dos mais genuínos. Não lhe pagamos para usar os nossos relógios, mas ele usa-os muitas vezes, o que para nós é fantástico." Ainda recentemente o vimos com um Franck Muller no pulso, durante o sorteio da Liga dos Campeões, onde foi homenageado como o maior goleador da competição.

Edição limitada de 24 peças, celebrando a conquista do 24º título do Sporting CP. Movimento automático MVT 2536-SCDT com reserva de marcha de 42 horas. Foto: DR

Com o Sporting, em particular, a manufatura de Genebra já tinha realizado três parcerias, sempre para celebrar números redondos: o 100º aniversário do clube, que teve a particularidade de estrear uma caixa em ouro verde, liga inovadora que passou depois a incorporar vários modelos. Seguiram-se as edições do 111º e do 115º aniversário, mas este foi o primeiro a celebrar uma conquista desportiva, porque, como referiu o presidente Frederico Varandas, com humor, "felizmente, o Sporting é agora um clube que vence títulos".

Com um look marcadamente desportivo e futurista, o Vanguard foi o modelo escolhido para esta parceria, em particular a versão Vanguard 43 Carbon Krypton, com a caixa em carbono forjado, fundido com pigmentos de luminova, que vão brilhar no escuro. Um belo efeito "uau", com a caixa e o mostrador a brilharem de verde.

Vanguard 43 Carbon Krypton Foto: DR

Marta Torres, diretora da Watchers, que representa a Franck Muller em Portugal, explicou igualmente que procuram "ter modelos mais clássicos para as edições de aniversário, e modelos mais futuristas para celebrar conquistas desportivas", como é o caso.

Esta edição apresenta ainda algumas características únicas, como a gravação Sporting CP no mostrador e o destaque especial do número 24, às 12 horas, salientando o 24º título do clube (para os sportinguistas são 24 conquistas, e não 20, como reconhece a Liga de Clubes, numa novela ainda sem final à vista). O verde é o verde Sporting e no verso da caixa pode ler-se Sporting CP e Campeão Nacional 2023 – 2024, assim como o número da edição limitada que, recorde-se, tem um total de 24 unidades. O preço é de 21 500 euros, e pelo que conseguimos apurar já existem diversos números específicos reservados.