5 tendências da moda masculina para 2025. Um olhar sobre os desfiles recentes

1 de 5 / A alfaiataria em denim também ganhou destaque, com marcas como Louis Vuitton a apresentarem conjuntos que combinam blazers e calças largas em patchwork de diferentes tons de jeans. Esta abordagem reforça a versatilidade do denim, elevando-o a um novo patamar de sofisticação.

2 de 5 / Kim Jones apresentou uma coleção para a Dior que destacou a importância do tecido e da construção no luxo contemporâneo. As peças exibiram cortes impecáveis e materiais sofisticados, reforçando a diferença entre o vestuário de luxo e a produção em massa. A ênfase na textura conferiu uma elegância discreta, mas incontestável, elevando clássicos como casacos estruturados e fatos bem ajustados a um novo patamar.

Foto: Getty Images