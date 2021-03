Alguém falou em corpo hidratado? 4 cremes para várias necessidades

É surpreendente ver como, com o crescimento do interesse masculino pelos cuidados de pele e de rosto, ainda há quem descure a hidratação corporal. Quantas vezes salta do duche e ignora o creme que tem no armário? Seja porque se quer vestir de imediato, porque se esquece ou porque está tanto frio que só a a ideia de passar uma textura fresca no corpo parece inconcebível. Se este é um cenário no qual se revê está no artigo certo.

A pele do corpo não se vai hidratar sozinha (quem nos dera), pelo que não há milagres nesse departamento. As zonas secas, os cotovelos que já "racham" ou a textura que não está tão suave quanto gostaria só se resolvem cedendo... e hidratando.

Objetivamente, encontrar um creme de corpo que sirva o propósito de hidratar é fácil. Encontrar um capaz de deixar a pele hidratada sem um acabamento oleoso, que não demore 30 minutos a secar para poder vestir a roupa logo a seguir, que deixe a pele suave (e, já agora, também a cheirar bem) não é tão fácil assim. Por isso, vamos diretos ao assunto.

Para quem tem a pele realmente seca

Ceramidas, ureia e ácido salicílico compõem o cocktail de ingredientes deste creme para atacar a pele seca, rugosa e irregular. É um produto que tem a capacidade não só de hidratar como de fazer uma esfoliação da pele – não estranhe se alguma pele escamar após algumas utilizações. Não tem qualquer fragrância na sua constituição, pelo que o aroma não é o mais agradável. Mas aqui o propósito é uma pele suave, não perfumada.

Creme SA Smoothing, € 20, CeraVe, nas farmácias

Para quem gosta que seque rápido

É leve em peso e textura – daí o nome iogurte – e a absorção é de tal forma rápida que não precisa de esperar para se poder vestir logo a seguir. A marca tem o produto disponível numa série de aromas diferentes, mas este, de leite de amêndoa, que também está indicado para pele sensível, tem a fragrância mimosa ideal para aplicar antes de vestir o pijama.

Body Yogurt Almond Milk, € 10, The Body Shop

Para quem gosta de texturas ricas

Há muito que a marca francesa L’Occitane recorre à manteiga de karité, um ingrediente-estrela no que toca a dar conforto e hidratação à pele. Este produto, por exemplo, tem uma percentagem de 15% só desse ingrediente, que provem de Burkina Faso, África. Aqui no formato de leite de corpo, mas mantendo a textura rica, e com um prático doseador, é uma opção para quem procure uma textura mais "gorda" e, ainda assim, sem acabamento oleoso.

Leite de Corpo Ultra Rico Karité, € 25, L’Occitane

Para quem gosta de fragrâncias especiais

Com óleo de alecrim biológico e extrato de eucalipto e hortelã-pimenta, este creme, da portuguesa Benamôr, vem na forma de bisnaga, lembrando as embalagens retro de outros tempos. O aroma é bem português, mas o que fica é uma lembrança olfativa delicada da era aromática. Isso e uma pele hidratada, claro.