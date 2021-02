Frigorífico de beleza, o futuro das nossas casas de banho?

O universo da beleza é palco para uma criatividade desmedida e os beauty hacks sempre fizeram parte deste cenário. Quem nunca usou uma colher gelada para os papos nos olhos ou pó de talco como champô seco? Ou uma escova de dentes para exfoliar os lábios e gel do cabelo para estilizar as sobrancelhas?

As ideias mais fora dacaixa sempre estiveram presentes por entre os aficionados de beleza, e o avanço tecnológico esta criatividade concretizou-se também nos gadgets mais sofisticados.

Por entre a máscara DRx SpectraLite FaceWare Pro da Dr. Dennis Gross para o acne e outras façanhas (sabe, aquela que nos faz parecer o Iron Man da Marvel?) ou a recente Theragun para as dores musculares, houve um outro gadget, no caso proveniente da Coreia, que se destacou o ano passado. Falamos do minifrigorífico de beleza, em quase tudo semelhante ao que estamos habituados a ver nos quartos de hotel, mas com uma estética aperfeiçoada à indústria que agora serve.

Presença constante nas redes sociais com direito a hastag próprio e tudo. Mas concentremo-nos no que interessa realmente: para que servem?



Quando e como?

O uso de produtos frios pode ser benéfico e até prazeroso, em certos casos. O frigorífico torna-se assim ideal para armazenar produtos como cremes ou patches para os olhos (lembra-se da colher fria?), certas ferramentas de beleza como os globos de gelo que tanto vemos agora ou os jade rollers e gua shas mas também as sheet masks ou máscaras de tecido, as águas termais e até alguns cremes de rosto. Igualmente bom para quem tem em casa produtos com ingredientes mais instáveis, e até certos tipos de retinol. Pode ainda ser útil para produtos naturais e orgânicos, pois alguns minerais beneficiam das baixas temperaturas. Em teoria, o frio irá aumentar a durabilidade e performance destes produtos que já tem em casa.

Para quem sofre de vermelhidão, pode também ser um bom aliado. Preferencialmente para se usar de manhã, já que a frescura adicional faz com que os pequenos vasos sanguíneos da pele se contraiam, cura excelente para o inchaço, servindo igualmente de calmante e reduzindo inflamações.

Nem pensar

Por outro lado, não é de todo aconselhável guardar a sua maquilhagem aqui, pelo que não existem provas científicas que este tipo de produtos de beleza se torne mais eficaz, bem pelo contrário. Óleos e séruns também devem ficar de fora. Até porque para muitos ingredientes o aumento do tempo em prateleira gelada pode ser insignificante. E outros podem mesmo alterar a sua consistência, tornando-se mais viscosos ou espessos, dificultando uma absorção adequada pela pele. Mais: se a pele estiver em contacto com o frio muito tempo é possível danificar as células da mesma, por isso cuidado. No fundo é tudo uma questão de equilíbrio. Isso e ler bem os rótulos no caso dos produtos e instruções no caso do frigorífico.

The Beauty Fridge, €148, Net-a-Porter Foto: Net-a-Porter

E o frigorífico lá de casa não serve?

A resposta é não. Alguns especialistas avisam que manter os produtos de beleza junto dos alimentos pode causar contaminação pela proximidade com uma série de bactérias indesejáveis. Estas podem tornar-se nocivas para a pele e potenciar problemas cutâneos como o acne. Facilmente evitável, portanto. Convencido, agora?