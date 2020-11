Saiba como combinar a máscara com a roupa

Que temos de usar máscara já todos sabemos, agora, qual a opção com mais estilo para estar o dia todo no escritório ou para sair à rua? A maior parte das marcas de moda e dos designers estão a incluir este novo acessório (ou bem essencial) nas suas coleções.

No início da pandemia, as fábricas começaram a produzir máscaras, umas para fazer face à necessidade do mercado, outras por uma questão de sobrevivência dos seus negócios. Neste fim do ano, a máscara tornou-se obrigatória na maior parte dos países e os designers começaram a desenvolver este novo acessório em tecidos e padrões que coordenam com as tendências da estação.

A máscara aparece igual ao tecido da gravata (como vimos na Dolce & Gabbana), ou no mesmo tecido da camisa (Burberry) ou com os mesmos tons ou estampados do look.

Nota: todas estas marcas avisam que estas não são máscaras cirúrgicas.





Máscara e gravata em jacquard de seda (exterior), € 185, Dolce & Gabbana. Foto: D.R.











Máscara e gravata em jacquard de seda (exterior), € 185, Dolce & Gabbana. Foto: D.R.











Máscara em algodão estampado (vendida com saco de transporte), € 100, Burberry.











Máscara em algodão estampado (vendida com saco de transporte), € 100, Burberry.











Máscara em jersey de algodão, € 36, Helmut Lang.











Máscara em jersey de algodão, € 36, Helmut Lang.











Máscara em malha, € 70, Missoni.









Máscara em malha, € 70, Missoni.









Máscara em algodão (inclui filtro de proteção respirável), € 80, Off- White.