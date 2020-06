Tabata: o método infalível para a perda de peso

A internet está cheia de novos truques para emagrecer, dietas extravagantes e planos de treino diversificados. Mas há um que tem dado provas de que pode ser um dos mais eficazes na perda de peso e tonificação. No que consiste, afinal, este método que alia excercícios de alta intensidade a um curto espaço temporal? "O método Tabata consiste em realizar o máximo de repetições possíveis de um exercício durante 20 segundos, repousar nos 10 seguintes, até realizar 8 rondas, perfazendo um total de 4 minutos. Deve efetuar sempre o mesmo exercício durante as 8 rondas focando-se em melhorar o seu número de repetições de ronda para ronda, o que será muito difícil de fazer" explica José Afonso, personal trainer.

Mas, para perder peso, é preciso continuar e manter a consistência, saltando para um próximo exercício. "Após terminar as 8 rondas, deve repousar durante 2-4 minutos e retomar o método Tabata mas com o próximo exercício. Por treino, e se é iniciante, deve escolher 3-4 exercícios completando um total de 16 minutos de treino. Ao longo do tempo, pode aumentar a complexidade dos exercícios, fazer mais rondas ou até acrescentar mais exercícios ao seu circuito" aconselha.

Criado pelo fisiologista japonês Izumi Tabata, este método tem inúmeros benefícios, tais como a melhoria da capacidade cardiorrespiratória, aumento da massa muscular magra, aumento da capacidade aeróbica e anaeróbica, diminuição da gordura corporal e ganhos de força. Segundo José Afonso, há "vários estudos científicos que afirmam que [este método] é eficaz no aumento das aptidões físicas porque promove um aumento da frequência cardíaca com curtos períodos de descanso. Também ajuda a aumentar o metabolismo e permite reduzir gordura, tudo num curto espaço de tempo" esclarece.

Além de simples, o tabata é um método que poupa tempo a quem diariamente não encontra horário para treinar. "É ideal para quem tem falta de tempo para treinar. Com este método, não há desculpas para falhar um treino porque é conhecido por aliar uma alta intensidade num curto espaço de tempo" remata o personal trainer.

Existem vários circuitos que pode fazer e ao longo do tempo também pode variar as suas rotinas de treino Tabata para continuarem a ser mais envolventes. Este personal trainer sugere três possíveis circuitos:

Treino Tabata 1

- Agachamento

- Prancha

- Flexões de braço

- Agachamento com salto

Treino Tabata 2

- Polichinelo

- Mountain Climbers

- Ponte de glúteos

- Lunge Frontal

Treino Tabata 3

-Burpees

- Sit ups

- Split Squat

- Reverse Lunge