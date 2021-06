Quer que os abdominais comecem a aparecer? Evite estes erros

Quem faz exercício físico sabe que os resultados não aparecem da noite para o dia. É preciso ser-se consistente, focado, dedicado, e manter um estilo de vida saudável, dormindo o suficiente e mantendo uma alimentação regrada e nutritiva para o corpo. Não há grandes segredos, na verdade, o foco é o maior aliado de qualquer atleta que queira melhorar a sua forma física.

No topo da lista das prioridades quanto à boa forma estão muitas vezes os abdominais, que no verão costumam ser ainda mais desejados. Quanto a este objetivo, há alguns erros que podem ser evitados e que devemos ter em mente se queremos ver resultados. "Um dos mais comuns tem a ver com as pessoas não descansarem ou dormirem o suficiente", começa por referir José Afonso, personal trainer. "Devemos dormir entre sete a nove horas, mas cada um tem as suas necessidades, e há quem precise de dormir mais ou menos do que o que é considerado padrão" Isto porque, "os músculos precisam de tempo de descanso para poderem reparar e obter todos os benefícios."





Além dos exercícios tradicionais focados nos abdominais, não devemos esquecer-nos de integrar a carga nos exercícios ditos normais. Se, por vezes nos focamos demasiado numa parte do corpo, podemos estar a esquecer-nos de outras que também precisam de ser fortalecidas para que os tais traços da zona abdominal comecem a aparecer. "O cardio é importante mas não é fundamental para que os abdominais apareçam. É mais importante focar a alimentação, por exemplo", diz ainda o personal trainer.

Veja o vídeo com quatro exercícios de abdominais.