O gadjet inovador que ajuda a controlar o metabolismo

Criado pelas irmãs Michal e Merav Mor, ambas com doutoramentos em Fisiologia, o Lumen tem como objetivo ensinar-nos como funciona o metabolismo e como regulá-lo, ajudar a planear refeições e a manter uma dieta equilibrada, explicando como o corpo reage.



Através de uma ligação Bluetooth, o Lumen mede a concentração de CO2 na respiração e determina se o corpo está a queimar gordura ou hidratos de carbono.



Para usar o dispositivo, é necessária a instalação da aplicação móvel. Depois, basta inspirar através do Lumen até que, no ecrã, o anel colorido se alinhe com um círculo exterior. De seguida, sustem-se a respiração durante 10 segundos, e por fim, expiramos pelo dispositivo até que o anel colorido desapareça do ecrã. A expiração tem de ser estável, para que funcione da melhor forma.

Após todo este processo, a aplicação dá um número de 1 a 5, que indica se estamos a queimar mais gorduras (1-2) ou mais hidratos de carbono (4-5). O nível 3 significa que estamos no meio. O ideal, é que de manhã, por exemplo, estejamos entre os níveis 1 e o 2, ou seja, a queimar gorduras. A aplicação sugere que se faça uma medição de respiração antes de fazer exercício físico, para se certificar que temos energia suficiente para o fazer.



Tendo em conta os números que o Lumen dá, este vai traçando um plano de alimentação diário, adaptando-se às necessidades de cada um, se é necessária a ingestão de mais ou menos hidratos de carbono. Este processo acaba por ajudar a um começo de dieta relativamente fácil, não rigoroso de mais, que não impõe proibições alimentares repentinas. Para além da quantidade de hidratos, sugere mesmo receitas para as refeições, contado as gramas de hidratos, proteína e gordura. É ainda possível personalizar as opções para vegetariano ou vegan.

O objetivo principal desta ideia é treinar o metabolismo para que sejamos capazes que ter "flexibilidade metabólica", ou seja, para que nosso corpo consiga queimar hidratos e usar as gorduras como energia – posteriormente, esta flexibilidade visa melhorar a sensibilidade insulínica, que ajuda o corpo a queimar mais eficazmente a gordura e torna os níveis de glicose no sangue mais consistentes - o que resulta em mais energia e menos vontade de comer e traz também melhorias no sono e fortalece o sistema imunitário.

Para que o Lumen consiga medir como o corpo está a reagir à dieta, e perceber a flexibilidade do nosso metabolismo, é necessário que seja utilizado todos os dias, durante pelo menos um mês.

A bateria do Lumen dura duas semanas, com uma medição de oxigénio por dia, mas é aconselhável que se façam mais. O produto está à venda online por 349 dólares mas está com um desconto de 100 dólares neste momento.