Bhout. Este saco de boxe "inteligente" vai revolucionar o fitness

Criado e fabricado em Portugal, o Bhout alia fitness, gaming e inteligência artificial e promete revolucionar a forma como os portugueses praticam desporto, como boxe, kickboxing ou Muay Thai.

Equipado com tecnologia 3D Computer Vision, este saco de boxe inteligente, que permite uma rotação de 180 graus, utiliza uma dock station e sensores que, em comunicação com uma aplicação, permitem ao kickboxer acidental monitorizar a sua atividade, criar novos modos de treino e mesmo participar em torneio com outros membros da comunidade. Com a aplicação, é possível guardar as sessões de treino numa biblioteca, redesenhá-las de acordo com as necessidades de cada utilizador e, no futuro, através do sistema "sweat to earn" acumular pontos (jabs) para trocar por descontos nos produtos e serviços da marca.

Este saco de boxe inteligente está equipado com tecnologia 3D Computer Vision, que permite uma rotação de 180 graus, sensores e uma dock station Foto: Bhout

Um dos sensores do saco de boxe encontram-se no topo Foto: Bhout

Idealizado pelo fundador do BHOUT – Fitness Boxing Club, em Lisboa, este saco de boxe high-tech e amigo do ambiente (recorre a materiais orgânicos, como folhas de catos), ainda em fase de pré-venda (encomendas aqui), promete uma experiência multimédia, inspirada nos videojogos, aliando música e cores, que, à semelhança do que acontece no ginásio da marca, irá proporcionar ao utilizador um treino inovador, imersivo e estimulante. Depois é montar o próprio ringue em casa e treinar os uppercuts e o jogo de pernas. KO.