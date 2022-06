Conseguiria fazer este treino de pernas de Dwayne Johnson, o The Rock?

Dwayne Johnson, mais conhecido como The Rock, partilhou com os seus seguidores nas redes sociais como termina o seu treino de pernas - e seguramente não é para principiantes. Deixando o pior para o fim, o ator acaba o dia com agachamentos de Tubarão, depois de umas intensas cinco séries de cinco exercícios.

Este tipo de agachamento é acompanhado por um peso extremo, e tem um resultado bastante eficaz. Não há número limite para este exercício, é feito por tentativa e erro devido ao seu alto nível de dificuldade. No vídeo partilhado, é possível ver como The Rock realiza este difícil treino: depois de se por em frente a uma máquina, que tem uma barra com pesos, o ator usa uma corrente e um cinto que modo a conseguir levantar os pesos do chão com cada agachamento. Mesmo sendo um dos homens em melhor forma do mundo, Dwayne Johnson conseguiu realizar apenas seis agachamentos deste tipo.

A boa notícia? Não é necessário realizar este exercício para obter resultados. Agachamentos com pouco, ou nenhum peso, funcionam bastante bem para queimar gordura e tonificar as pernas. O segredo está na consistência.