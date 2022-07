O segredo para queimar mais gordura está no fim do treino

Maximizar os resultados da rotina física pode parecer impossível. Na realidade não é necessário aumentar o tempo de treino ou a intensidade dos exercícios, mas sim finalizar o esforço de forma diferente. Assim o assegura o personal trainer Tim Liu que partilhou com a GQ Espanha uma solução simples e menos intensa para queimar gordura rapidamente.

Uma curta caminhada na passadeira com pequena inclinação ajuda a queimar mais calorias no final do treino Foto: Unsplash

Uma rápida caminhada na passadeira é a forma mais fácil para terminar o treino e potenciar os resultados. Este exercício não só ajuda a relaxar o corpo e a descontrair gradualmente, como é a maneira mais eficaz de queimar gordura, mesmo no fim da rotina.



No entanto, para ter efeito é necessário ajustar o equipamento, e aplicar uma inclinação de 5 a 15% à passadeira. A caminhada tem de ser em ritmo acelerado, por 10 a 15 minutos, sempre seguida de alongamentos. Esta técnica permite queimar mais calorias, com esforço mínimo.