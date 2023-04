Esta bebida comum ajuda a prevenir pedras nos rins, avança estudo

Um grupo de investigadores do National Kidney Foundation, uma organização de saúde sediada em Nova Iorque, nos Estados Unidos da América, obtive uma conclusão interessante sobre o estudo deste problema renal. A pesquisa, realizada em 2021, revelou que a cafeína, encontrada maioritariamente no café, chá, refrigerantes ou álcool, pode diminuir o risco de pedras nos rins, patologia cientificamente conhecida como litíase.



Os dados indicam que basta beber uma chávena e meia de uma destas bebidas por dia, em vez de apenas uma, para reduzir as probabilidades em 40% de ter a condição. Na mesma linha de pensamento, um segundo estudo da organização em questão concluiu que as pessoas que bebem café ou chá com cafeína (como verde ou preto) têm menos hipóteses de desenvolver pedras nos rins do que aquelas que não ingerem este tipo de bebidas. Análises mais recentes sugerem ainda que quanto maior a ingestão da substância química, menor o risco de litíase.



Embora seja um condição sem género ou idade, tem predominância em indivíduos do sexo masculino.

Como prevenção, é essencial uma considerável ingestão de água e outros líquidos, de fruta e fibra, e a redução do consumo de sódio e carnes vermelhas, por exemplo.