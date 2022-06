É possível parecer mais alto? Com este método

Quando falamos em curvatura da coluna a primeira imagem que nos vem à cabeça é a do Corcunda de Notre Dame. Será? A boa notícia é que conduzir, trabalhar longas horas e estar muito tempo ao telemóvel não causam um arqueamento tão extremo. A má notícia? Ainda que leve, a cifose, a leve curvatura para a frente da coluna, pode ser extremamente dolorosa e desagradável. De acordo com o personal trainer e fisioterapeuta Juan Ruiz López à revista GQ Espanha, "todos os movimentos de avanço do tronco podem ser realizados sem qualquer problema, mas os movimentos de extensão, para trazer o tronco para trás, serão limitados e possivelmente causarão dor ou desconforto. Podemos ver isto muito simplesmente com um teste de flexão e extensão do tronco".

Foto: Pexels

Para além de causar insegurança, esta curvatura pode levar a patologias respiratórias e fraturas ou à degeneração dos discos intervertebrais. Juan Ruiz López afirma que é necessário o triplo do tempo para reverter a cifose do que foi necessário a formá-la, e que casos extremos devem ser seguidos por um médico especialista. Para evitar uma coluna curvada, o fisioterapeuta aconselha a não estar mais de 60 minutos sentado, a elevar os pés quando se trabalha num computador, e ajustar o ecrã deste ao nível dos olhos.

Trocar uma cadeira de escritório por uma bola de exercício é outra dica de Juan Ruiz López, que afirma: "na minha opinião, esta mudança também deve ser realizada progressivamente, uma vez que passar de trabalhar numa posição completamente estável para adotar postura em constante mudança pode levar a outros tipos de desconforto". Reforçar a musculatura que envolve a coluna é outro conselho que ajuda a evitar a formação da cifose.

Foto: Pexels

Confira os seguintes exercícios do treinador, que não só ajudam na prevenção da coluna curvada, como podem ajudar a revertê-la em casos ligeiros. Têm uma intensidade reduzida, e podem ser realizados diariamente.