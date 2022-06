Assim se transforma o corpo depois de deixar de fumar

Seja fumador habitual ou passivo, fumar tem efeitos negativos na saúde. É, infelizmente, fácil de localizar um fumador pesado numa multidão: as rugas são mais pronunciadas, os dentes amarelos, as olheiras pesadas e o cabelo baço e quebradiço. Mas, e deixando a aparência de parte, fumar aumenta significamente o risco de cancro e doenças cardiovasculares. Se sente que não consegue deixar o vício, se calhar vale a pena descobrir como o seu corpo se altera, positivamente, depois de deixar de fumar.

As mudanças são quase imediatas. Em 20 minutos, a tensão arterial e o ritmo cardíaco normalizam. Após 8 horas, o nível de monóxido de carbono no sangue cai, e a oxigenação das células volta ao seu estado normal. Em apenas 24 horas, todos os rastos de nicotina foram expulsos do seu corpo, e em 48 o cheiro e o palato voltam em força.

Foto: Getty Images

Após 3 meses a tosse e a fadiga desaparecem, a respiração melhora e a atividade física é mais fácil e energética. Em 1 ano o risco de AVC é equivalente ao de uma pessoa que nunca tocou num cigarro e o risco de um enfarte do miocárdio é cortado para metade. A longo prazo, o risco de cancro diminui drasticamente e a esperança de vida é igual à de uma pessoa não-fumadora.



Depois de o seu aspeto físico melhorar, a sua confiança sobe, e mentalmente os efeitos de deixar de fumar são ainda maiores. Com uma melhoria significativa do sono, a ansiedade e o stress descem, e começará, certamente, a sentir-se consideravelmente mais saúdavel.