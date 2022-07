A rotina excêntrica que Harry Styles segue após os concertos

Nos anos 90 e 2000, viajar pelo mundo em concertos era sinónimo de festa e rebeldia exageradas, mas o oposto parece acontecer agora. São vários os artistas que têm falado do que fazem para recuperar do cansaço causado pelas exigências das digressões e assim manter o corpo e a mente saudáveis. Um dos segredos? Banhos imersivos de gelo.

Descontraído, Harry Styles partilhou no Instagram várias fotos dos seus banhos de gelo depois de concertos. Trata-se de um exercício essencial para o artista, já que reduz a inflamação, acelera o metabolismo, permite alcançar clareza mental e ainda reduz o stress.



Antigo elemento da banda One Direction, Harry conhece bem a mecânica das tours. Começou a sua carreira a solo em 2017, tendo já ganho vários prémios, como um Grammy pela Melhor Performance a solo e um Brit Award por Melhor Single britânico, ambos em 2021.

No entanto, o cantor não é o único fã desta prática - celebridades como Lady Gaga e Liam Hemsworth também já partilharam nas redes sociais fotografias do mesmo género. Ainda que um pouco doloroso, os benefícios a longo prazo são notáveis. Aumenta a resiliência, essencial para longas digressões, diminui as dores musculares e melhora a qualidade da pele.



A digressão Love On Tour vai passar por Espanha e Portugal esta sexta, 29 de julho, e domingo, 31, respetivamente.