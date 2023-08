Este são os países que lideram a luta contra o tabagismo

Um novo relatório da Organização Mundial da Saúde (OMS) mostrou que apenas um país da União Europeia, os Países Baixos, estão a implementar todas as medidas recomendadas para reduzir o número de fumadores no mundo. Foi há quinze anos que a OMS introduziu as medidas MPOWER, destinadas a ajudar a monitorizar o consumo de tabaco, proteger a população do fumo proveninente do mesmo, oferecer ajuda a quem decidir deixar de fumar, alertar para os perigos do hábito, impor proibições à publicidade do tabaco e aumentar os seus impostos.



A par dos Países Baixos, destacam-se mais três países que aplicaram todas as medidas: as Maurícias, no continente africano, anunciadas neste novo relatório, mais o Brasil e a Turquia, que segundo a Euronews já tinham sido anunciados numa outra declaração. Desde 2008, ano em que o pacote MPOWER foi introduzido mundialmente, as taxas de tabagismo têm vindo a diminuir. Sem este declínio, o mundo teria cerca de 300 milhões de fumadores a mais.



cada vez mais pessoas estão a ser protegidas dos danos do tabaco pelas políticas de melhores práticas baseadas em evidências da OMS", segundo o site oficial da Organização Mundial da Saúde. Ghebreyeses exprimiu ainda a sua felicidade com a nova conquista destes dois países: "Felicito as Maurícias por se terem tornado o primeiro país da África e os Países Baixos por se terem tornado o primeiro da União Europeia a aplicar o pacote completo de políticas de controlo do tabaco da OMS ao mais alto nível".

Apesar deste avanço a nível mundial, 2,3 milhões de pessoas, em 44 países, continuam a não usufruir de nenhuma medida de controlo do tabaco, o que apenas agrava a taxa de mortalidade causada pelo consumo deste produto legal com nicotina, uma substância que causa enorme dependência. Embora o novo relatório indique que 71% da população mundial está protegida por pelo menos uma medida de combate, os números revelam que ainda morrem anualmente 1,3 milhões de pessoas devido ao consumo passivo do tabaco.

Etiópia, Irão, Irlanda, Jordânia, Madagáscar, México, Nova Zelândia e Espanha são os oito países que estão quase a chegar ao mesmo patamar dos Países Baixos, Brasil, Turquia e Maurícias, faltando apenas uma política para o conseguirem.