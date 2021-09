A rotina e a dieta de Luís Figo para ter abdominais aos 48 anos

View this post on Instagram A post shared by Luís Figo (@luis__figo)

Luís Figo a praticar golfe. Foto: Getty Images

É possível manter a forma depois de passar mais de 20 anos a treinar quase diariamente como jogador de futebol ? A forma física de Luís Figo , a chegar aos 49 anos, prova que sim. O atleta português, que passou por clubes como o- antes de terminar a sua carreira no Inter de Milão, onde jogou de 2005 a 2009 - partilha com frequência nas suas redes sociais os seus hobbies desportivos. Sabe-se que praticaesta última uma paixão que partilha com a mulher Helen Svedin, modelo sueca com quem está casado desde 2001 e com quem tem três filhas.Além do desporto, sabe-se que Luís Figo mantém uma dieta de desportista, mas sem exageros restritivos. "A única coisa que não como é fritos", disse à GQ italiana , numa entrevista. "Tento comer da forma mais saudável possível: muito peixe, carnes grelhadas, legumes e fruta. Sempre disse que inventaria um comprimido que fizesse com que já não precisássemos de treinar ou fazer sacrifícios. Seria a melhor invenção do mundo..." afirmou, com ironia.Entre os seus segredos da boa forma está também o estilo. É que raramente o vemos descuidado nesse campo. Luís Figo adora vestir-se bem, cuidar da sua aparência e tem sempre um aspeto impecável. O antigo jogador contou ainda à GQ que tinha uma superstição com a barba, em dias de jogo. "Não gostava de fazer a barba no dia dos jogos. É estranho, eu sei, mas era como se ao cortá-la também cortasse a minha força. Pensava que ao fazer a barba antes de um jogo teria um mau resultado."