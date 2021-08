5 exercícios infalíveis para tonificar as pernas

É o passo a passo essencial para quem quer trabalhar a parte inferior do corpo. José Afonso , personal trainer, explica como realizar cinco exercícios que fortalecem glúteos e pernas, sem recurso a material e ao ar livre., ou agachamento búlgaro. É uma versão de um agachamento de uma perna onde a perna traseira é elevada sobre um banco ou uma cadeira resistente. Como um agachamento unilateral, o exercício foca-se nos quadríceps. Também requer muito equilíbrio e coordenação.

Pulse Squat. Este tipo de agachamento mantém uma tensão constante sobre os músculos, tornando o movimento do agachamento significativamente mais difícil, logo mais eficaz.

Squat, ou agachamento só com uma perna acrescenta um desafio de equilíbrio e estabilidade ao agachamento tradicional.

Runner's Lunge. Este exercício proporciona benefícios para as ancas, flexores da anca, virilha e pernas.



Bench Step Up. Um movimento que combina a ação do lunge com o subir de escadas, mas pode usar um banco ou uma cadeira. Fortalece glúteos e pernas.