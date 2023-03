Bootcamp Insanity. O treino intensivo que irá testar os seus limites físicos

O Serenity Spa do Pine Cliffs Resort, em Albufeira, apresenta uma novidade que vem completar, ainda mais, este oásis de bem-estar para onde iríamos todo o ano, se pudéssemos. O Bootcamp Insanity é um programa de treino físico que engloba uma série de exercícios intensivos realizados ao ar livre, no resort.

O programa Bootcamp Insanity é inspirado nos treinos militares. Foto: Luís Ferraz

Como o próprio nome indica, o Bootcamp Insanity é inspirado nos treinos militares, permitindo um contacto com a natureza enquanto se trabalham qualidades como resistência, força, agilidade e energia. É através da musculação, exercícios funcionais, cardiovasculares e corrida em circuitos curtos e intensos que são trabalhadas essas aptidões. É um desafio aos fãs de desporto, ao mesmo tempo que uma promessa para aumentar a destreza física.

O Serenity Spa do Pine Cliffs Resort fica localizado em Albufeira. Foto: Luís Ferraz

Esta experiência incluí uma avaliação física, consultas de nutrição, treinos personalizados e, até, tratamentos de spa. Conta ainda com acesso gratuito ao Oásis Termal, bem como ao health club. Também incluídas estão as refeições, com o olhar atento da nutricionista do Serenity Spa.

Esta experiência conta com acesso gratuito ao Oásis Termal, bem como ao health club. Foto: Luís Ferraz

Está disponível por 3, 5 ou 7 noite, a partir de 788€. As reservas são feitas no website do Serenity Spa ou através do telefone +351 289 500 100.