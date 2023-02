Quer começar a correr mas não sabe como? Este método é infalível

É conhecido como um método eficaz para quem quer "aprender" a correr ou preparar-se para uma maratona, independentemente da idade. Desta forma, corridas de longa distância ou duradouras já não precisam de ser vistas como algo impossível.



O método Galloway, criado nos anos 70 por Jeff Galloway - que participou nos Jogos Olímpicos de verão de 1972 na prova de atletismo de 10 mil metros pela equipa norte-americana, e escreveu vários livros sobre o tema - diz que para conseguirmos correr temos, também, de andar, tudo de forma gradual.



praticar alguns minutos de corrida alternados com caminhada, até se chegar ao ponto em que aguentamos mais tempo a correr do que a andar. Assim conseguimos "otimizar o esforço e o desempenho, ao mesmo tempo que diminuímos a fadiga do corpo", explicou uma especialista à GQ espanhola, aconselhando os principiantes a começar com três minutos de corrida e alternando com um minuto de caminhada, durante meia hora, três vezes por semana.



Além de um aumento da resistência física, o método está também associado à redução de stress ortopédico e a uma recuperação mais rápida, comparando com uma simples corrida.