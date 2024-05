Levar 40 socos no estômago: o novo segredo do fitness?

Talvez não tenha dado por isso, mas Hollywood, ou a Amazon Prime, melhor dizendo, decidiu fazer um reboot do icónico filme dos anos 80 Road House, protagonizado, então, pelo saudoso Patrick Swayze, e substituído na versão atual por Jake Gyllenhaal. Por que razão alguém que pode passar quase duas horas a olhar para Swayze decide, em vez disso, olhar para Gyllenhaal é um mistério cuja resposta não está ao nosso alcance. Felizmente, não é isso que aqui nos traz, mas sim a rotina de fitness que Jake seguiu para garantir que estava em forma para desempenhar o papel, que é como quem diz, que tinha abdominais que não só enchem o olho, como repelem – ou absorvem, dependendo do ponto de vista – golpes traiçoeiros. Gyllenhaal, através da sua conta de Instagram, partilhou com o mundo o seu segredo e o mundo não ficou indiferente. Está preparado? Socos no estômago. Calma! Não estamos a oferecer-lhe pancada, longe de nós – se pudesse ver-nos, perceberia quão longe estamos de conseguir oferecer pancada a alguém. Não. O segredo é esse mesmo: uma rotina de fitness que inclui levar socos no estômago. De acordo com a revista norte-americana GQ, este é um tipo de treino de resistência comum entre atletas de desportos de combate. Mas será que pode ter benefícios para o desportista comum? É isso que vamos tentar descobrir.

Se já viu o vídeo de Gyllenhaal, o mais certo é que esteja com dores nas mãos só de pensar como seria sovar aquela parede. Imagine agora como se sentirá a barriga de Jake depois de levar 40 – isso mesmo, 40 – socos daquele calibre. Martin Wheeler, um especialista em artes marciais e treinador em Los Angeles, explicou à norte-americana GQ que "aprender a suportar golpes no corpo é uma forma de treino de resistência", cujo objetivo é preparar o desportista para o combate. Já o treinador de Muay Thay, Victor Acosta, acrescenta que, para além de melhorar a resistência física e mental – a primeira reação de uma pessoa "normal" que leve um murro no estômago é fugir –, esta rotina "ajuda a desenvolver os reflexos e a inflexão, contraindo os músculos para proteger o desportista, preparando o seu corpo para receber o impacto". Para além disso, "os golpes danificam as fibras dos músculos e, ao serem reconstruídas, criam um músculo mais forte".

Se está já a pensar em cancelar a sua inscrição no ginásio para começar a arranjar brigas no trânsito, garantindo que leva uma dose diária de murros, tenha calma. É que, na verdade, para uma pessoa que esteja apenas a querer manter uma boa condição física – por oposição a ser saco de pancada de colegas e amigos frustrados e irritados –, os especialistas sublinham que este tipo de treino traz mais riscos do que benefícios, podendo causar lesões graves, como costelas fraturadas, danos nos orgãos e hemorragias internas. O melhor é continuar a apostar nos bons e velhos exercícios abdominais.